Черна гора обявява влизането си в ЕС със самолети (СНИМКИ)

Черногорското правителство, което планира да затвори всички преговорни глави в преговорите за присъединяване с Европейския съюз до края на годината, представи самолет на националния превозвач Air Montenegro, на фюзелажа на който е изписано слогана „28x28 - Следващият член на ЕС“, предаде хърватската медия "Индекс". Кампанията е на Министерството по европейските въпроси на страната. Целта й е да се предаде посланието на международната общественост, че Черна гора ще стане 28-ият член на Европейския съюз до 2028 г.

Vlada Crne Gore, odlučna da do kraja ove godine zatvori sva pregovaračka poglavlja, brendirala je avion nacionalnog avioprevoznika AIR Montenegro sa jasnim sloganom: „28by28 – The next EU member. pic.twitter.com/37E3J71z6P — ME4EU (@me4eu) February 26, 2026

"Ние носим Европа в Черна гора"

Брандирането на самолета е част от по-широка кампания, която ще бъде проведена с цел запознаване на местната и европейската общественост с резултатите на Черна гора в процеса на европейска интеграция и амбицията за пълноправно членство до 2028 г.

„Ние носим Европа в Черна гора и отвеждаме Черна гора в Европа. В целия Европейски съюз нашата национална авиокомпания носи посланието - Черна гора е следващият член на Европейския съюз“, каза премиерът Милойко Спаич по време на представянето на самолета на летището в Подгорица.

Спаич казва, че посланието в самолета на националната авиокомпания представлява „стратегическо изявление на държавата", посочвайки, че Черна гора предлага на Европа стабилност, нова енергия и потвърждение на възможността за единство в многообразието.