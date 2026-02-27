Правителството на Гюров:

Черна гора обявява влизането си в ЕС със самолети (СНИМКИ)

27 февруари 2026, 15:04 часа 382 прочитания 0 коментара
Черна гора обявява влизането си в ЕС със самолети (СНИМКИ)

Черногорското правителство, което планира да затвори всички преговорни глави в преговорите за присъединяване с Европейския съюз до края на годината, представи самолет на националния превозвач Air Montenegro, на фюзелажа на който е изписано слогана „28x28 - Следващият член на ЕС“, предаде хърватската медия "Индекс". Кампанията е на Министерството по европейските въпроси на страната. Целта й е  да се предаде посланието на международната общественост, че Черна гора ще стане 28-ият член на Европейския съюз до 2028 г.

"Ние носим Европа в Черна гора"

Брандирането на самолета е част от по-широка кампания, която ще бъде проведена с цел запознаване на местната и европейската общественост с резултатите на Черна гора в процеса на европейска интеграция и амбицията за пълноправно членство до 2028 г.

„Ние носим Европа в Черна гора и отвеждаме Черна гора в Европа. В целия Европейски съюз нашата национална авиокомпания носи посланието - Черна гора е следващият член на Европейския съюз“, каза премиерът Милойко Спаич по време на представянето на самолета на летището в Подгорица.

Спаич казва, че посланието в самолета на националната авиокомпания представлява „стратегическо изявление на държавата“, посочвайки, че Черна гора предлага на Европа стабилност, нова енергия и потвърждение на възможността за единство в многообразието. ОЩЕ: Въпреки сътресенията: Черна гора ще затвори още една глава за ЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Черна гора самолети
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес