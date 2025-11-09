Войната в Украйна:

Арестуваха трима свещеници в Гърция

09 ноември 2025, 20:29 часа 214 прочитания 0 коментара
Трима свещеници, заподозрени, че са складирали наркотици в църква, са сред осемте заподозрени, арестувани при голяма акция срещу мрежа за трафик на наркотици в Гърция, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Властите смятат, че групата е била замесена в разпространението на кокаин и суров канабис на територията на Гърция, както и в нелегално транспортиране на мигранти.

По време на акцията полицията е иззела 2238 килограма кокаин и 9092 килограма суров канабис, информира БТА. 

Незаконните печалби на организацията се оценяват на над 105 000 евро, според разследващите органи. 

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
