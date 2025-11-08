Три от осемте големи кибератаки, регистрирани в ЕС през 2024 г., са билинасочени към Гърция, според годишния доклад на Агенцията на ЕС за киберсигурност (ENISA), който подчертава уязвимостта на ключови национални институции, предаде гръцкото издание Kathimerini. В целия ЕС ENISA е регистрирала 586 киберинцидента миналата година, предимно DDoS, ransomware и нарушения на данните.

Най-сериозният инцидент

Най-сериозният инцидент се случи в Националната обсерватория в Атина, където хакери проникнаха в системата ѝ за онлайн резервации през юли 2024 г. и откраднаха данните за кредитните карти на посетителите.

„Имаше опит за кражба на пари от няколко сметки, но никой гражданин не загуби средства“, каза директорът на обсерваторията Спирос Василакос. Оттогава агенцията засили системите си за сигурност.

Атаки и срещу гръцката полиция

Други атаки бяха насочени към гръцката полиция – включително една, изтичаща имейли за продажба в тъмната мрежа – и към Гръцкия отворен университет, който претърпя нарушение на данни от 813 гигабайта, което наруши дейността му.

И Италия отбеляза ръст на кибератаките тази седмица

Атаките срещу правителствено-военната сфера в Италия са се увеличили с 600% за една година, предаде италианската информационна агенция ANSA, позовавайки се на доклад на Италианската асоциация за информационна сигурност (Clusit) в доклад в сряда. Счита се, че част от атаките са координирани от руски павителствени структури. Междувременно статистиката идва на фона на предупреждението от Захарова, че Италия я чака сриване от кулите - до икономиката, заради помощта, която дава на Киев. ОЩЕ: След предупреждението от Захарова: Италия отчете 600% ръст на кибератаките