„Аз съм човекът“: Бивш служител на ЦРУ е готов да заеме мястото на Гилфойл в Гърция

„Ако търсите някой, който познава Атина като дланта си от преследването на терористи, аз съм вашият човек“. Така бившият служител на ЦРУ Джон Кириаку полушеговито се предложи за посланик на САЩ в Гърция след като Кимбърли Гилфойл напусна поста, предаде гръцкото издание Kathimerini. Напускането на Гилфойл последва обвинения в неправомерно поведение, оставяйки дипломата от кариерата Джош Хък да служи като временно управляващ посолството на САЩ в Атина.

„Хора, поста на гръцки посланик е отворен. Президент Тръмп, знам, че харесвате кандидати с тъмен кон. Особено такива, които са били несправедливо преследвани от Министерството на правосъдието на Обама“, написа Кириаку в X, визирайки Министерството на правосъдието при бившия президент Барак Обама.

В епизод от своя политически и разузнавателен подкаст „Стаята за брифинги на Джон Кириаку“ той разшири темата, позовавайки се на гръцкия си произход и опит в страната.

„Не знам какви са шансовете ми, но бих искал да се кандидатирам за посланик в Гърция“, каза той, твърдейки, че страната заслужава посланик на САЩ, който познава нейната култура и хора и е ангажиран с прозрачността.

Кой е Кириаку?

62-годишният Кириаку е работил за ЦРУ от 1990 до 2004 г., включително като служител по контратерористични операции в посолството на САЩ в Атина от 1998 до 2000 г. По-късно е работил в екипа на Комисията по външни отношения на Сената от 2009 до май 2011 г.

Той стана известен разобличител, след като публично разкри подробности за използването на метода на ЦРУ за симулирано удавяне, използвана при разпити. По-късно беше хвърлен в затвора за разкриване на самоличността на двама служители на ЦРУ.

Кириаку разказа за кариерата си в разузнаването в книгата си „Неохотният шпионин: Моят таен живот във войната на ЦРУ срещу терора“. ОШЕ: След обвинения в неподходящо поведение: Посланикът на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл подаде оставка