Кабинетът "Радев":

Румънският президент официално: Два кораба са ударени с дронове в наши териториални води (ВИДЕО)

15 октомври 2026, 18:04 часа 2239 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Румънският президент официално: Два кораба са ударени с дронове в наши териториални води (ВИДЕО)

Румънският президент Никушор Дан потвърди, че два кораба са били ударени с дронове в румънски териториални води. Той избегна да каже дали Румъния ще активира член 4 от Договора за НАТО (спешни консултации с Алианса, когато негов член смята, че е застрашен суверенитетът му и териториалната му сигурност), но отбеляза, че "ще има реакция от страна на държавата", предаде Romania Insider.

Единият от танкерите, Yara J - петролен танкер, за щастие е бил празен. Той е уцелен на около 9 морски мили от румънския бряг - териториалните води на отделните държави се простират обикновено на около 12 морски мили от брега. Вторият е химикаловоз - Wine Trader, пътуващ от Турция и канещ се да влезе в делтата на Дунав. Той е атакуван и ударен на ръба на румънските териториални води, 8 от 12-те членове на екипажа му липсват - ОЩЕ: Не един, а два кораба са подпалени край Румъния: 8 от 12 моряци са в неизвестност

"Трябва да има подкрепа от ЕС за центъра за гражданска сигурност, който искаме да създадем заедно с България. Тази сутрин проведох кратък разговор с българския премиер Румен Радев и ще проведем разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да видим как можем по-добре да координираме отговора си на все по-честите предизвикателства пред сигурността в Черно море", каза президентът на Румъния.

Държавният глава на Румъния добави, че след тези случаи се надява НАТО да може да разположи допълнително оборудване в района. "Когато имаше случаи с дронове на Дунав, се обърнахме към НАТО и казахме, че се нуждаем от оборудване, за да осигурим защита на Дунав. Сега водим този разговор за Черно море", заяви той - ОЩЕ: Румъния ще има реакция на атаките в Черно море: Никушор Дан иска допълнително оборудване

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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