Румънският президент официално: Два кораба са ударени с дронове в наши териториални води (ВИДЕО)

Румънският президент Никушор Дан потвърди, че два кораба са били ударени с дронове в румънски териториални води. Той избегна да каже дали Румъния ще активира член 4 от Договора за НАТО (спешни консултации с Алианса, когато негов член смята, че е застрашен суверенитетът му и териториалната му сигурност), но отбеляза, че "ще има реакция от страна на държавата", предаде Romania Insider.

Romanian President Nicușor Dan confirmed two tankers were hit by drones off Romania within 24 hours. All 17 crew aboard Yara J survived. Aboard the chemical tanker Wine Trader, five of 12 crew members were rescued while seven remain missing. Romania says it will take “appropriate measures.” #Europe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 15, 2026

Единият от танкерите, Yara J - петролен танкер, за щастие е бил празен. Той е уцелен на около 9 морски мили от румънския бряг - териториалните води на отделните държави се простират обикновено на около 12 морски мили от брега. Вторият е химикаловоз - Wine Trader, пътуващ от Турция и канещ се да влезе в делтата на Дунав. Той е атакуван и ударен на ръба на румънските териториални води, 8 от 12-те членове на екипажа му липсват - ОЩЕ: Не един, а два кораба са подпалени край Румъния: 8 от 12 моряци са в неизвестност

"Трябва да има подкрепа от ЕС за центъра за гражданска сигурност, който искаме да създадем заедно с България. Тази сутрин проведох кратък разговор с българския премиер Румен Радев и ще проведем разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, за да видим как можем по-добре да координираме отговора си на все по-честите предизвикателства пред сигурността в Черно море", каза президентът на Румъния.

Държавният глава на Румъния добави, че след тези случаи се надява НАТО да може да разположи допълнително оборудване в района. "Когато имаше случаи с дронове на Дунав, се обърнахме към НАТО и казахме, че се нуждаем от оборудване, за да осигурим защита на Дунав. Сега водим този разговор за Черно море", заяви той - ОЩЕ: Румъния ще има реакция на атаките в Черно море: Никушор Дан иска допълнително оборудване