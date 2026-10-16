Агрион с грижа за хората в малките населени места

Компанията дарява пейки в десетки села и градове в страната

Понякога едно място за сядане е достатъчно, за да събере хората. Там някой спира за почивка. Друг идва за кратък разговор. Трети сяда за малко, а остава по-дълго. В малките населени места подобни кътчета имат особено значение, защото превръщат обществената среда в място за общуване.

С тази идея Агрион дари и постави 30 пейки в населени места в различни части на страната. Дарението е част от кампанията „С грижа за земята и хората“ и цели да подобри ежедневната среда и да подкрепи местните общности.

Пейките са разположени на места, посещавани всеки ден – в близост до кметства, пенсионерски клубове, пощи, паркове и други точки за срещи. Така те отговарят на конкретни потребности и стават част от общодостъпната среда.

„За нас грижата за хората започва с разбирането на техните реални потребности. Една пейка изглежда като малък жест, но когато е поставена на подходящо място, тя променя начина, по който хората прекарват времето си навън. Стремим се да бъдем близо до тях чрез действия, които имат видимо присъствие в ежедневието“, коментират от Агрион.

Компанията осигури изработката и доставката на пейките, а монтажът беше организиран с участието на хората от съответните населени места. Така дарението се превърна в общо дело с активното участие на местните жители.

Дарението е част от дългосрочния ангажимент на Агрион към районите, в които развива дейност. С конкретни действия компанията допринася за подобряването на средата и насърчава общуването между хората.

Понякога доброто място за среща започва с нещо съвсем просто.

Една пейка.

И хората, които сядат на нея.