Номинираният за премиер на Румъния внесе в парламента управленска програма и състав на проектокабинета

Номинираният за премиер на Румъния Лука Никулеску внесе в парламента тази вечер управленската програма и списъка с членовете на бъдещото правителство, предават местните медии. Изслушванията на предложените министри са насрочени за понеделник (19 октомври), а гласуването в пленарна зала - за вторник (20 октомври).

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Кабинетът ще се състои от 17 министерства - Социалдемократическата партия ще държи 11 ресора, докато останалите шест ще бъдат заети от независими лица, предава БТА.

Предложеният състав е както следва:

Вицепремиер и министър на вътрешните работи - Мариан Някшу (СДП)

Министър на транспорта и инфраструктурата - Щефан-Овидиу Попа (СДП)

Министър на финансите - Александру Назаре (независим)

Министър на външните работи - Дан Некулеску (независим)

Министър на правосъдието - Раду Маринеску (СДП)

Министър на отбраната - Раду Опря (СДП)

Министър на икономиката, дигитализацията, предприемачеството и туризма - Даниел Замфир (СДП)

Делегиран министър по дигитализацията и изкуствения интелект - Богдан Думитру (независим)

Министър на енергетиката - Думитру Кисалица (независим)

Министър на земеделието и развитието на селските райони - Флорин Барбу (СДП)

Министър на околната среда, водите и горите - Наталия-Елена Интотеро (СДП)

Министър на развитието, публичната дейност и администрацията - Александру Стойка (СДП)

Министър на инвестициите и европейските проекти - Михай Гиджу (СДП)

Министър на труда, семейството, младежта и социалната солидарност - Флорин Маноле (СДП)

Министър на здравеопазването - Александру Рогобете (СДП)

Министър на образованието и изследванията - Сорин Кострейе (независим)

Делегиран министър за предуниверситетското образование - Сорин Йонеску (СДП)

Министър на културата - Йоана Чокан (независима)

"Екипът, който предлагам, обединява министри, посочени от Социалдемократическата партия - която реши да участва в управлението - и експерти, които не са обвързани с политически партии. Макар този подход да е донякъде необичаен за Румъния, той е адекватен на настоящата ситуация. След месеци на политическа криза се нуждаем от правителство, способно да взема бързи решения и да се заеме с икономическите и социалните проблеми, които не търпят повече отлагане", написа номинираният за премиер на Румъния на официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Правителството на Лука Никулеску предлага намаляване на бюджетния дефицит без сериозни нови фискални сътресения, съживяване на местното производство и реформиране на публичната администрация. Управленската програма за периода 2026-2028 г. включва индексиране на пенсиите, считано от 2027 г., премахване на минималния данък върху оборота от 1 януари 2027 г., разширяване на програмите за подкрепа на семействата, както и инвестиции в енергетиката, инфраструктурата и отбраната.

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Работата на правителството ще бъде оценявана ежемесечно въз основа на постигнатите резултати, като реформите ще обхванат както централните институции, така и местните администрации. Сред ключовите приоритети са намаляването на бюджетния дефицит, реорганизацията на Националната агенция за фискална администрация (ANAF), опростяването на отношенията между гражданите и държавата, развитието на инфраструктурата, както и повишаването на капацитета на румънската икономика за производство на стоки, които понастоящем се внасят.

Програмата предвижда още изграждането на приблизително 5800 MW нови производствени мощности до края на 2027 г. и над 2000 километра автомагистрали и скоростни пътища до 2028 г., приемане на Национална стратегия за борба с корупцията за периода 2026-2030 г., постепенно увеличаване на разходите за отбрана до 5 процента от БВП, съгласно график, обхващащ периода до 2035 г.

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По отношение на външната политика, документът определя Европейския съюз, НАТО и стратегическото партньорство със Съединените щати като ключови стълбове. Черно море се разглежда като отделен приоритет, като Румъния се стреми да бъде домакин на европейски център за морска сигурност. Република Молдова също остава стратегически приоритет, с акцент върху подкрепата за нейната европейска интеграция, енергийна сигурност и устойчивост срещу хибридни заплахи.

Шансовете това правителство да бъде одобрено са големи, предвид факта, че както Национално-либералната партия, така и Демократичният съюз на унгарците в Румъния обявиха, че ще подкрепят кабинета, коментират местните медии. Лука Никулеску се нуждае от 233 гласа „за“. Въз основа на изявленията на политическите лидери обаче, кандидатът за министър-председател може да разчита на поне 254 гласа. Тази бройка може да бъде дори по-висока, тъй като освен СДП, НЛП, ДСУР и представителите на националните малцинства - правителството може да получи подкрепа и от по-малки парламентарни групи, като „МИР - Румъния на първо място“ или „Обединени за Румъния“, както и от независими депутати.

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Румъния е без редовно правителство от 163 дни. Това е най-дългата и дълбока политическа криза в съвременната история на страната от 1989 г. насам. Правителството на Илие Боложан бе свалено на 5 май с вот на недоверие, иницииран от Социалдемократическата партия и партията „Алианс за обединение на румънците“.