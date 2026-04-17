Бивш македонски премиер: Българите са открили слабото ни място – ще ни побългарят чрез Сърбия

17 април 2026, 21:54 часа 3732 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бивш македонски премиер: Българите са открили слабото ни място – ще ни побългарят чрез Сърбия

Бившият македонски премиер Любчо Георгиевски се пошегува, че очевидно сърбите са намерили слабото място на македонците. "Ще ни побългарят чрез Сърбия", предаде думите му македонската медия "Либертас". Той дава пример с всичките тържества за освобождението на Стара Сърбия, когато сърбите наричат ​​Гоце Делчев и Даме Груев български агенти, когато сърбите наричат ​​ВМРО българска терористична организация и когато сърбите в Централна Македония наричат ​​цели райони български.

Защо македонците честват сръбската окупация на Вардарска Македония?

Преди няколко дни ВМРО-Народна остро разкритикува настоящото правителство за начина, по който е отбелязано историческото събитие във Валандово. Партията го обвинява в подчинено отношение към политиката на Велика Сърбия и в премълчаване на директни обиди към македонската история.

Според съобщение на ВМРО-НП, по време на предвеликденските празници във Валандово е отбелязана „сръбската окупация на Македония“, с най-високи държавни почести - под македонското знаме, с изпълнение на националния химн, присъствието на македонската почетна гвардия и специална делегация от ВМРО-ДПМНЕ.

Припомняме, че през ноември миналата година в Северна Македония отбелязаха годишнината от Кумановската битка, за което научихме от македонските медии, но и за което съобщиха от "Фейсбук" страницата на руското посолство на нашия югозападен съюзник в НАТО - Северна Македония. 

В честването тогава участва бившият посланикът на Русия, като той е бил поканен от Сръбската общност в Македония и Сръбския културен център - Скопие, чиито представители също са били там. Знаем обаче, че след Кумановската битка в периода 23 – 24 октомври 1912 година Сърбия окупира Вардарска Македония и започва репресии срещу българското население там. ОЩЕ: Кирилицата е македонска - новият руски посланик в Скопие действа да скара Северна Македония и България

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Любчо Георгиевски Гоце Делчев Северна Македония сръбски свят
