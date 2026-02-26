Република Сръбска ще се сдобие с два хеликоптера: Не е изключено да са Leonardo

Съществуващият флот от шест хеликоптера, собственост на Дирекцията по авиация на вътрешните работи на Република Сръбска, скоро ще бъде подсилен с два хеликоптера, за чието закупуване се очаква да бъдат отпуснати 14,6 милиона KM (малко над 7 милиона евро), съобщи македонската медия "Независен". Медията припомня, че процесът на закупуване на допълнителни хеликоптери е започнал през октомври 2025 г. Тогава Министерството на вътрешните работи на Република Сръбска обяви търг за покупката, като уточни, че хеликоптерите не трябва да са по-стари от девет години.

Не е изключено да са Leonardo

Договорът за закупуване на два нови хеликоптера беше възложен на базираната в Баня Лука компания Finexport, с което официално влезе във финалната фаза на процеса. Беше подчертано още, че придобитите хеликоптери, освен за превоз на пътници, ще бъдат използвани за медицинска евакуация, транспортиране на пожарникари в пожарни зони, евакуация на населението, превоз на товари по време на природни бедствия, както и за други цели.

Въпреки че няма официално потвърждение кои самолети ще бъдат закупени, на уебсайта на компанията Finexport е посочено, че тя има статут на оторизиран промоутър за продажба на хеликоптери от италианската компания Leonardo.

С какви хеликоптери разполага авиацията на Република Сръбска

В момента Дирекцията за авиация на МВР на РС разполага с шест хеликоптера, два от които са Bell 206 Jet Ranger, три Ansat и един Augusta Westland AW-119KX. ОЩЕ: "Леонардо" свали леко цената на медицинските хеликоптери, но пак е много висока