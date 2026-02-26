На националния празник на България: Рюте ще посети Северна Македония

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще направи официално посещение в Република Северна Македония, става ясно от публикация в македонпската медия press24.mk. Посещението е предвидено за вторник, 3 март 2026 г. Точно тогава е и националният празник на България. Това ще бъде първото посещение на Рюте като генерален секретар на НАТО в Скопие; преди това, през ноември 2021 г., той беше в страната като министър-председател на Нидерландия.

През 2023 г. тогавашният генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг посети Македония.

Програмата на Рюте

Рюте ще бъде приет от президента Гордана Силяновска-Давкова, а планирани са и срещи с премиера Христиан Мицкоски и председателя на парламента Африм Гаши. Генералният секретар ще присъства и на демонстративно учение на армията. ОЩЕ: "Противниците са срещу НАТО и ЕС": Мицкоски иска ЕП да приеме резолюция за "македонския език"

Членството на РСМ В НАТО

Северна Македония се присъедини към НАТО през март 2020 г. Така нашата югозападна съседка стана 30-ия член на Алианса.

Трябва да се отбележи, че до тази стъпка се стигна непосредствено след Договора за приятелство, добрососъдество и сътрудничество с Република България и след Преспанското споразумение с Гърция и смяната на името от Македония на Северна Македония през 2019 г. ОЩЕ: Северна Македония чества 4 години в НАТО (ВИДЕО и СНИМКИ)