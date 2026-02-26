Земетресение удари Румъния, усетено е и у нас

Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано тази вечер в сеизмогенната зона Вранча в Румъния. Това съобщиха от Националния сеизмологичен център към БАН. Трусът е станал в 19:21 ч. в района на град Фокшани.

По данни на сеизмолозите епицентърът се намира на около 180 км от Силистра, на 200 км от Русе и на 410 км от София. Към момента няма данни за нанесени щети.

