Земетресение удари Румъния, усетено е и у нас

26 февруари 2026, 21:52 часа 429 прочитания 0 коментара
Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано тази вечер в сеизмогенната зона Вранча в Румъния. Това съобщиха от Националния сеизмологичен център към БАН. Трусът е станал в 19:21 ч. в района на град Фокшани.

По данни на сеизмолозите епицентърът се намира на около 180 км от Силистра, на 200 км от Русе и на 410 км от София. Към момента няма данни за нанесени щети.

Елин Димитров
