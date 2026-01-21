Войната в Украйна:

Въпреки сътресенията: Черна гора ще затвори още една глава за ЕС

Изглежда, че въпреки сътресенията, които Сърбия създаде чрез коалиционния партньор на управляващите в страната Милан Кнежевич през последните дни, днес страната е затворила глава 32 "Финансов надзор" от преговорите за еврочленство, което е една добра новина за напредъка й към Европейския съюз. Информацията оповести пред медиите чцерногорският министър по европейските въпоси Майда Горчевич, предаде Федералната новинарска агенция на Босна и Херцеговина Fena.ba.

Според нея бързото затваряне на глава 32 би представлявало важна стъпка в амбициозния план на правителството да затвори всички останали глави до края на 2026 г., което ще отвори пътя към пълноправното членство на Черна гора в Европейския съюз до 2028 г.

Защо чак сега?

Горчевич посочи, че глава 32, която е под юрисдикцията на Министерството на финансите на Черна гора, е била технически готова предходната година, но затварянето ѝ се е забавило поради вътрешни процедури на Европейската комисия и страните членки, пише още босненската информационна агенция.

"От наша страна беше изпратено ясно послание, че ще изпълним всички задължения, очаквани по европейския път. От друга страна, Европейската комисия очаква по-силна борба срещу организираната престъпност и корупцията, укрепване на граничните пунктове и допълнително укрепване на съдебната система&ldquo",, каза Горчевич в изявление за Радио и телевизия на Черна гора. ОЩЕ: "Сръбският свят" в действие: Правителството в Черна гора е пътник

