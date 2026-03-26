Деца ритаха артилерийски снаряд от Втората световна война: Ето какво се случи после

Деца намериха случайно италиански артилерийски снаряд от Втората световна война, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на държавната телевизия ERT. Децата са ритнали снаряда, а след това са го носили на ръка около 300 метра до мястото, където са го оставили, без да осъзнават опасността. Родителите им алармирали властите, което е довело до спешна реакция. Служители заявиха, че няма съобщения за пострадали и районът остава напълно обезопасен.

Районът беше отцепен

Полицията отцепи района през нощта, спирайки движението по улиците „Димократиас“ и „Саламинос“ и предупреждавайки жителите да стоят настрана.

Снарядът беше локализиран в жилищен район на Пефки, Северна Атина, от група деца. Специализирано армейско разминиращо звено е премахнало невзривените боеприпаси от паркинга на улицата, като е завършило операцията малко преди 8 часа сутринта без инциденти.

Припомняме, че през август Специализиран екип от Командването за подводно разрушаване на Гръцкия военноморски флот е извадило 2879 боеприпаса от Втората световна война. Те били намерени в морското дъно на пристанището на гръцкия град Кавала.

Боеприпасите са преместени на безопасно място в Цари залив, където са неутрализирани с контролирана експлозия. Откритието следва по-ранна находка от 25 юли, когато в същия район са били открити 11 боеприпаса и пълнител.