Македонците да слизат от колите: Мръсен въздух в Скопие

Властите в Скопие препоръчват използването на обществен транспорт вместо автомобили без обоснована нужда и въвеждането на система за споделяне на автомобили. Причината е повишеното замърсяване на въздуха в някои квартали на македонската столица като Център, Гази Баба, Карпош и Лисице, съобщава македонската медия "360 степени". Препоръчва се институциите и фирмите да ограничат максимално използването на служебни превозни средства, а при бъдещи обществени поръчки да предвидят използването на електрически или хибридни превозни средства.

Какъв е въздухът в Скопие?

Министерството на околната среда и териториалното планиране въведе серия от мерки за засегнатит4е скопски квартали, след като измервателни станции регистрираха повишено замърсяване на въздуха, пише "Сакам да кажам".

"Според данни от Държавната автоматична система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух и прогнозата за времето, получена от Хидрометеорологичната администрация, прагът за предупреждение за измерени частици с размер до 10 микрометра (надвишаващи стойността от 150 милиграма на кубичен метър за два последователни дни) е превишен в измервателните пунктове в Център, Гази Баба, Карпош, Лисице и Ректорат“, съобщиха от министерството.

Мерките

Според обявените мерки, на всички работодатели се препоръчва да освободят от работа бременни жени, хора над 60-годишна възраст и хора с хронична астма, анамнеза за миокарден инфаркт или инсулт, независимо от възрастта.

Министерството иска да се засилят извънредните проверки на инсталации с комплексно екологично разрешително клас А и инсталации с комплексно екологично разрешително клас Б и елаборати, а инсталациите с непрекъснат мониторинг да осигурят публичен достъп до измерените данни.

"Да се ​​засилят извънредните проверки на техническото състояние на превозните средства, особено на тези с дизелово гориво и нерегистрираните превозни средства, както и извънредните проверки на строителни обекти, като се забранява горенето на открито“, съобщиха от Министерството на околната среда.

Препоръчва се също така всички работодатели да реорганизират работното време, като хората, работещи на открито, да работят от 11:00 до 17:00 часа.