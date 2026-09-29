Размяна: България ще предаде църковни ценности на Гърция срещу костите на цар Самуил

България ще предаде на Гърция ценни църковни предмети, принадлежали на два манастира в Северна Гърция като част от договореността за връщането на тленните останки на цар Самуил. Става дума за ценности от манастира “Св. Богородица Икосифиниса“ в планината Пангей и манастира “Св. Йоан Предтеча“ край Серес. Според гръцката страна те са били изнесени в България по време на Първата световна война. Гръцкият вестник “Катимерини“, който съобщава подробности по темата, не публикува точен списък или брой на предметите, включени в сегашната договореност. Поради това не е ясно дали София ще предаде всички ценности, за които Атина претендира от десетилетия, или само предварително договорена част от тях, предава БГНЕС. По информация на българското правителство реликвите са 48. Още: Гърция ни връща тялото на цар Самуил още тази седмица (ВИДЕО)

Кога предметите са изнесени от Гърция

Гръцката държава твърди, че предметите от двата манастира са били изнасяни през 1913, 1917 и 1942 г. Част от тях са върнати след края на Първата световна война, но значителен брой са останали в български музеи, библиотеки и църковни колекции. Българската страна от своя страна е посочвала историческите и правните особености на спора, както и факта, че някои от предметите от десетилетия са част от защитени обществени и научни колекции. През последните месеци гръцката страна активизира усилията си за връщането на ценностите. Особено настоятелен по темата беше митрополитът на Серес и Нигрита Теологос.

Снимка Община Горна Оряховица. Снимката е илюстративна

Още: Къде е била столицата на България при цар Самуил? На 29 май той се срещна в Атина с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и отново постави въпроса за предметите от района на Серес. Няколко дни по-рано заместник-министърът на външните работи Тасос Хадзивасилиу обсъди темата с външния министър Йоргос Герапетритис. На 11 май митрополията на Серес и Нигрита, областната администрация и общината организираха форум, посветен на църковните ценности. Основен докладчик беше бившият гръцки президент Прокопис Павлопулос.

Предисторията

Разговорите за подобна размяна между България и Гърция продължават от десетилетия. Темата беше поставена особено активно през 2014 г., когато се навършиха 1000 години от смъртта на цар Самуил, но тогава не беше постигнато окончателно споразумение. Още: Проф. Илчев за Македония: Постигнахме каквото искахме и за Самуил, и за Климент, и за Наум, и за Кирил и Методий

Тленните останки на владетеля са открити през 1969 г. от гръцкия археолог Николаос Муцопулос при разкопки в базиликата „Св. Ахил“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. Те се съхраняват в Музея на византийската култура в Солун. Останките трябва да бъдат официално предадени на България на 3 октомври и транспортирани до София с военен самолет „Спартан“. Предвижда се да бъдат положени в специален саркофаг в столичния храм „Света София“. Още: Разбрахме се със Скопие за цар Самуил. Но още дебнат опасности.