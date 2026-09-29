След влаковата катастрофа от 2023: Гърция разследва политическа намеса за прикриване на следи

Депутатът от "Нова демокрация" Христос Триантопулос е предаден на специален съд заради предполагаема намеса на мястото на железопътната катастрофа в Темпе през 2023 г., при която 57 души загинаха, когато пътнически влак, превозващ предимно студенти от Атина за Солун, се сблъска челно с товарен влак. Бедствието, което предизвика огнена топка и експлозия, разкри дългогодишни пропуски в безопасността и недостатъци в железопътната система на страната, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Няма да се кандидатира отново

Впоследствие Триантопулос обяви, че няма да се кандидатира на следващите общи избори. „В предстоящите национални избори, както информирах премиера и президент на „Нова демокрация“ Кириакос Мицотакис, реших да не участвам в бюлетината на партията в Магнезия“, заяви Триантопулос в обширно изявление във вторник.

Триантопулос заяви, че уважава членовете на съдебния съвет, но не е съгласен с решението му да препрати случая към специалния съд. Той каза, че ще оспори констатациите на съвета по време на съдебното заседание, където очаква случаят да бъде разгледан задълбочено и да бъде установена невинността му.

Той каза, че изискванията на предстоящия процес ще му затруднят съчетаването на производството с кампанията за следващите избори. ОЩЕ: Три години от жп трагедията в Гърция: Стачки и митинги в цяла страна

Прикривал ли е следи?

Триантопулос, който беше заместник на премиера Кириакос Мицотакис по управлението на бедствия, отрече повдигнатите срещу него обвинения, заявявайки, че ролята му на мястото на катастрофата е била строго ограничена до предоставяне на държавна помощ и информиране на обществеността за развитието на събитията и не е включвала никакви оперативни или разследващи решения. Той също така отрече по-конкретни твърдения, че е наредил изливане на асфалт върху част от мястото на катастрофата и премахване на останките.

Специалният съд съгласно гръцкото конституционно право е ad hoc трибунал, създаден да съди високопоставени държавни служители за предполагаеми престъпления, извършени при изпълнение на служебните им задължения. Той се свиква само след като Парламентът гласува за повдигане на обвинение срещу длъжностното лице съгласно член 86 от Конституцията относно министерска отговорност.

Четирима други души също са изправени пред съда като съучастници в предполагаемото нарушение на служебни задължения: Костас Агорастос, тогавашният регионален управител на Тесалия; Василис Папагеоргиу, бившият генерален секретар на гражданската защита; Агапиос Харакопулос, началникът на полицията на мястото на бедствието; и Евангелос Фаларас, висш служител на пожарната служба. ОЩЕ: 36 обвиняеми: Започна делото за тежката жп катастрофа в Гърция