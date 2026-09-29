"Генерале, генерале": Прокуратурата разследва концерт в Черна гора за прослава на Младич (ВИДЕО)

Държавната прокуратурата в черногорския град Бар официално образува разследване дали изпълнението на песен с военна и национална символика на концерта на хор „Фенечки бисери“ в Културния център в града е извършило престъпление и е прославило военнопрестъпника Ратко Младич, съобщи черногорският вестник "Победа". Държавната институция, в чиято зала се проведе концертът, заявява, че не носи отговорност за съдържанието на чужда програма. Концертът се проведе вечерта на 26 септември, отбелязвайки десетата годишнина от освещаването на катедралата „Свети Йоан Владимир“. Програмата беше организирана от катедралата, съобщават от Културния център. След концерта в социалните мрежи бяха публикувани записи на хора, изпълняващ песента „Генерале, генерале".

Klicalo se "đeneralu" u Baru, u Domu kulture, uz Božiji blagoslov.

Kako se neko može veseliti zlu? Iz kojeg god razloga ono nastalo. Na kojem god kraju svijeta ono bilo. Čije god ono bilo.

Kuda ide ovaj svijet i mi sa njim?

Prvi red u mantijama je očigledno najzadovoljniji. pic.twitter.com/VFVeDbqPJl — Stanko Đuričić (@stankodjuricic) September 27, 2026

Как песента е свързана с Младич?

Според публично достъпни източници, песента първоначално не е била посветена на Ратко Младич, а на Велко Раденович, бивш подполковник от сръбската полиция и командир на специално звено в Призрен по време на войната в Косово, известен с прякора „Генерал".

След преглед на публикации в социалните мрежи, включително страници на националистически групи и фен страници, „Победа“ установи, че песента се използва за прославяне на Младич, особено след смъртта му на 27 август. Това се посочва и от неправителствени организации, които заявяват, че песента се е превърнала в публична почит към Младич, който бе осъден с окончателна присъда за геноцид в Сребреница, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. ОЩЕ: Заради съболезнования до близките на Младич: Постът на шефа на черногорския парламент е под въпрос