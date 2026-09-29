Заради недопускането на български депутат: Външно привика представител на РСМ

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София е била извикана в Министерството на външните работи заради недопускането на българския депутат Ангел Георгиев да влезе в страната на 27 септември, съобщиха от МВнР. Георгиев, който е председател на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната, е трябвало да присъства на заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михаилова в Кочани. Той е пътувал като част от българска парламентарна делегация.

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По време на срещата от българското външно министерство са поискали обяснение за причините за недопускането му, особено предвид факта, че през предходните месеци Георгиев е влизал безпрепятствено в Северна Македония по същия повод. Българската страна е заявила, че определя предприетите действия като провокативни.

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