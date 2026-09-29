Спорт:

Заради недопускането на български депутат: Външно привика представител на РСМ

29 септември 2026, 19:58 часа 886 прочитания 0 коментара
Снимка: МВнР
Заради недопускането на български депутат: Външно привика представител на РСМ

Временно управляващият посолството на Република Северна Македония в София е била извикана в Министерството на външните работи заради недопускането на българския депутат Ангел Георгиев да влезе в страната на 27 септември, съобщиха от МВнР. Георгиев, който е председател на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната, е трябвало да присъства на заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михаилова в Кочани. Той е пътувал като част от българска парламентарна делегация.

Още: Сянка върху делото на Ива Михайлова: Медии в РСМ обвиняват български депутати в незаконно преминаване на границата

По време на срещата от българското външно министерство са поискали обяснение за причините за недопускането му, особено предвид факта, че през предходните месеци Георгиев е влизал безпрепятствено в Северна Македония по същия повод. Българската страна е заявила, че определя предприетите действия като провокативни.

Още: "Нехуманно": МВнР обяви как ще опита да доведе за лечение от Северна Македония блокираната Ива Михайлова

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
МВнР Ангел Георгиев външно министерство Република Северна Македония
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес