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"Ако беше Заев - щеше да им даде крепостта в Охрид": Македонска завист след новината за цар Самуил

29 септември 2026, 16:08 часа 885 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ако беше Заев - щеше да им даде крепостта в Охрид": Македонска завист след новината за цар Самуил

"Ако беше Заев, щеше да им даде крепостта в Охрид". С това заглавие македонската медия "Вечер" отразява новината за размяна на артефакти между България и Гърция и по-конкретно тленни останки от цар Самуил. разбира се, освен македонската доза завист след новината, медията подчертава, че "цар Самуил е средновековен македонски владетел, управлявал Самуиловото царство от 997 до 1014 г., чийто политически и духовен център е бил в Охрид".

Какво пропуска македонската медия?

Медията изглежда е забравила, че България и Северна Македония сключиха Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество през 2017 г., в който се договориха, че имат обща история и създадоха комисия между двете страни, която да се занимае с историческите въпроси. ОЩЕ: Размяна: България ще предаде църковни ценности на Гърция срещу костите на цар Самуил

През август 2022 г. междуправителствената комисия постигна съгласие около спорни личности като цар Самуил, Свети Кирил и Методий, Свети Наум. Фактически, например, Самуил е „признат” от Скопие за владетел на българско царство; посочва се, че делото на Кирил и Методий „се запазва и развива в книжовните центрове Преслав и Охрид”, които „се намират на територията на тогавашната българска държава”.

Трябваше обаче да се направят промени в учебниците по история и, като знак на добра, воля двете страни да започнат да честват съвместно въпросните личности. ОЩЕ: Разбрахме се със Скопие за цар Самуил. Но още дебнат опасности

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Охрид Цар Самуил Зоран Заев Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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