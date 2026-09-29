Радарите не са го засекли: Дрон падна върху обработваема земя в Румъния

Фрагменти от обект, вероятно дрон, бяха открити върху обработваема земя в Румъния и по-точно в Инсула Маре а Браилей, близо до местността Гропени, окръг Браила. Информацията дойде от Министерството на националната отбрана на северната ни съседка, което научило за случая във вторник сутринта, предаде румънската информационна агенция AGERPRES. Инцидентът е бил докладван на властите през нощта, чрез обаждане на 112, от гражданин, който е съобщил за падане на обект, последвано от пожар, който е бил потушен, без да причини жертви или материални щети.

Екипи от министерство на вътрешните работи и румънската разузнавателна служба са пристигнали на мястото на инцидента и са обезопасили периметъра, като ще разследват идентифицираните фрагменти, заяви министерство на националната отбрана.

Радарите не са го засекли

Цитираният източник казва още, че специализиран екип от министерството ще пътува до мястото на инцидента, за да разследва района. „Радарните системи на Министерството на националната отбрана не са съобщили за неразрешено проникване в националното въздушно пространство през снощи“, информира още румънското министерство.

2026 г. е годината, в която войната между Русия и Украйна е причинила най-сериозни проблеми за Румъния, посочва в свой репортаж по темата местната телевизия Digi24. През изминалите осем месеца 25 дрона са навлезли във въздушното пространство на северната ни съседка, което представлява повече от половината от общия регистриран брой за войната. ОЩЕ: Най-тежката ни година от войната на Русия в Украйна, а още остава 1/3: Румъния с равносметка