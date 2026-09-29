Сърбия не пуска български лекар, спасявал животи в Босилеград: Бил риск за сигурността

Българският лекар д-р Валентин Янев, който е български гражданин и потомък на бежанци от Босилеградско и Царибродско системно не е допускан в Сърбия, съобщават българските организации КИЦ-Босилеград, "Глас" и "Демократичен съюз на българите", цитирани от eurochicago.com. първият път това се случва на 11 август тази година, а вторият преди дни на 26 септември.

В последното решение за отказ за влизане в Сърбия отново е отбелязана същата причина: „Установено е, че е налице отрицателна оценка на риска за сигурността по отношение на влизането и престоя на чужденци на територията на Република Сърбия“.

Българската общност в Сърбия иска обяснение

Демократичния съюз на българите, Културно-информационния център „Босилеград“ и Сдружение ГЛАС протестират срещу забраните за влизане на д-р Янев в Република Сърбия и призовават компетентните държавни органи в Република България официално да поискат обяснение от сръбските власти за постъпките срещу д-р Янев.

"Ако Министерството на вътрешните работи на Сърбия смята, че д-р Янев със своята хуманитарна и обществена дейност за здравето на гражданите, опазването на околната среда и обществената му дейност за спазването на правата на българите в Сърбия, представлява риск за националната сигурност на Сърбия, тогава преценката е напълно погрешна и злонамерена", посочват организациите.

Те напомнят, че правата на българите в Сърбия са гарантирани с Конституцията и законите на Сърбия. Тяхното правоприлагане и спазване е задължение на Сърбия, част от добросъседските отношения между България и Сърбия и част от преговорния процес за членството на Сърбия в ЕС.

Д-р Янев е спасявал животи в Босилеград

Българските организации изтъкват, че д-р Валентин Янев е лекар, който неведнъж е оказвал безвъзмездна, понякога и животоспасяваща медицинска помощ на граждани в Босилеград.

След двата отказа за влизане в Сърбия, все още не е ясно какъв „риск за сигурността“ може да представлява един лекар, който неведнъж е показал професионална и чисто човешка грижа за живота и здравето на босилеградските граждани, както и за замърсяването на почвата, водата и въздуха, застрашаващи здравето им. ОЩЕ: Демокрация по сръбски: Вместо избори, Белград заповядва кой да ръководи българската общност в Сърбия