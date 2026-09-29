Втора за последите седмици: Силна експлозия на бензиностанция в Албания (ВИДЕО)

Силна експлозия е станала на бензиностанция в албанския град Саранда, съобщи албанската телевизия Top-Channel.Експлозията е станала на бензиностанция на улица „Скендербеу“ в града. Според предварителна информация, в резултат на последната експлозията са пострадали двама души, които са транспортирани в болница, за да им бъде оказана животоспасяваща помощ. 39-годишният Фатмир Пема е получил изгаряния, а 27-годишният Флориан Бица е откаран в спешното отделение в Саранда, след като е изпаднал в шок вследствие на взрива.

Обстоятелствата и причините за експлозията все още са неизвестни.

В социалните мрежи вече се появиха кадри след инцидента, като се виждат неговите мащаби.

Втори подобен инцидент

Това е втората подобна експлозия на бензиностанция през последните седмици, след експлозията, която се случи преди около 3 седмици, на 9 септември на бензиностанция в района на Берил в Тирана.

Припомняме, че през август 2023 г. имаше фатален взрив на бензиностанция в Румъния, при която загинаха двама души. Припомняме, че при първата експлозия - в бензиностанция, огънят се е разпрострял до две цистерни и близка къща. Разпоредена беше евакуация на хората в радиус от стотици метри. Следва втората експлозия - в станция за втечен газ, като са пострадали 26 пожарникари, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Раед Арафат, който отговаря за извънредните ситуации. Първоначално бе съобщено за 1 загинал и 46 ранени, а след това стана ясно за втора жертва. Пострадалите са минимум 57, съобщи Про.тв, цитирана от bTV. Сред ранените са общо 39 пожарникари. Десет души са в тежко състояние. Евакуирани са около 3000 души. ОШЕ: Фаталният взрив в Румъния: Има втора жертва, бензиностанцията е била без лиценз (ВИДЕО)