Войната в Украйна:

Държава от Балканите се похвали с нов американски посланик: Гърция още чака своя

21 октомври 2025, 17:32 часа 198 прочитания 0 коментара
Държава от Балканите се похвали с нов американски посланик: Гърция още чака своя

Президентът на Република Хърватия Зоран Миланович прие акредитивните писма на Никол Макгроу, новия посланик на Съединените американски щати в Хърватия, която встъпи в длъжност днес, предаде хърватската медия "Индекс".  

Посланик Макгроу ще бъде представител на президента на САЩ Доналд Тръмп в Хърватия и ще работи за насърчаване на американските интереси и по-нататъшно укрепване на споделените приоритети между САЩ и Хърватия в областите на трансатлантическата сигурност, енергийната диверсификация и икономическия растеж, съобщиха от посолството на САЩ.

Гърция още чака своя посланик

Припомняме, че макар и да стана ясно, че Кимбърли Гилфойл ще бъде посланик в Гърция, тя положи клетва едва в края на септември и се очаква този месец да пристигне в Атина. ОЩЕ Най-сетне: Американският посланик в Гърция положи клетва

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия Гърция американски посланик информация 2025
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес