Държава от Балканите се похвали с нов американски посланик: Гърция още чака своя

Президентът на Република Хърватия Зоран Миланович прие акредитивните писма на Никол Макгроу, новия посланик на Съединените американски щати в Хърватия, която встъпи в длъжност днес, предаде хърватската медия "Индекс".

Посланик Макгроу ще бъде представител на президента на САЩ Доналд Тръмп в Хърватия и ще работи за насърчаване на американските интереси и по-нататъшно укрепване на споделените приоритети между САЩ и Хърватия в областите на трансатлантическата сигурност, енергийната диверсификация и икономическия растеж, съобщиха от посолството на САЩ.

Гърция още чака своя посланик

Припомняме, че макар и да стана ясно, че Кимбърли Гилфойл ще бъде посланик в Гърция, тя положи клетва едва в края на септември и се очаква този месец да пристигне в Атина. ОЩЕ Най-сетне: Американският посланик в Гърция положи клетва