Еди Рама не иска да разговаря с "терористите от иранския режим"

"Албания не се страхува от заплахи. Трябва да разговаряме с всички, с изключение на терористи като режима в Иран", каза албанският премиер Еди Рама в интервю за френското списание Le Point, напомняйки, че Тирана няма дипломатически отношения с Техеран след кибератаката през 2022 г., пише македонската медия brif.mk. Той напомни още, че страната му приютява нуждаещи се хора, като евреи по време на Втората световна война и афганистанци след 2021 г.

Той добави, че страната му има специален опит с иранския режим, споменавайки укриването на близо три хиляди членове на иранската опозиционна партия МЕК в страната.

Албания подкрепя позицията на САЩ срещу Иран

Еди Рама заяви, че Албания подкрепя позицията на САЩ спрямо Иран.

Ръководителят на албанското правителство подчерта, че страната остава непоколебима в своята проамериканска и проевропейска ориентация, подкрепяйки международния диалог, но изключвайки режими, които счита за терористични.

Албанският парламент с резолюция срещу Иран

На 17-ти този месец албанският парламент прие резолюция, с която обявява Иран за „държава спонсор на тероризма“. Според документа албанското правителство ще обяви Иранския корпус на гвардейците на ислямската революция (КГС) и движението Хизбула за терористични организации. Веднага след това Израел приветства резолюцията, наричайки я историческа.

В същото интервю Рама говори и за европейската интеграция на Албания, като подчертава, че страната се стреми към членство в Европейския съюз, където очаква да бъде до 2030 г.