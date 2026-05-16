Кой още ги нарича "северномакедонски партньори": Муцунски май трябва да привика американския посланик

След като новият български външен министър Велислава Петрова-Чамова нарече властите в Северна Македония - северномакедонски партньори, македонският ѝ колега Тимчо Муцунски се обиди и дори привика посланика ни в Скопие заради думите на дипломат номер 1 на България. По тази логика следва Муцунски да привика още доста посланици, сред които и този на САЩ за същото.

Разбира се, никой не очаква това да се случи, което показва, че това е поредният измислен скандал с България. Обръщението "северномакедонски партньори" е коректно, защото не се отнася до идентичност, а до принадлежността на правителството към държавата.

Кой друг нарича властите в Скопие - "северномакедонски партньори"?

Оказва се, че на 8 март 2024 г., няколко месеца преди правителството на Християн Мицкоски да дойде на власт в югозападната ни съседка американските сенатори Питър Уелч, Джейн Шахийн, Том Тилис и Пийт Рикетс ръководиха въвеждането на резолюция, потвърждаваща подкрепата на Съединените щати за присъединяването на Република Северна Македония към Европейския съюз (ЕС).

В прессъобщение по темата може да се види как един от сенаторите нарича партньорите си в Скопие - северномакедонски.

"САЩ трябва да продължат да работят с нашите северномакедонски партньори, за да превърнат разширяването на Европейския съюз в реалност", каза сенатор Шахийн.

Снимка на екрана: welch.senate.gov

Тогава партията на Мицкоски ВМРО-ДПМНЕ, от която е и самият външен министър Муцунски, не реагираха по никакъв начин, макар и да бяха в опозиция.

В случай, че се оправдаят, че тогава не са били на власт, има по-интересен случай. Става въпрос за среща от 5 декември 2024 г. на самия Муцунски с министъра на иновациите, науката и промишлеността на Канада Мелани Жоли.

"Нашите връзки са обогатени от жизнената северномакедонско-канадска общност от над 40 000 души", пише тя в платформата Х. В момента постът е недостъпен.

Снимка: X/Melanie Joly

"Нашите връзки са обогатени от жизнената северномакедонско-канадска общност от над 40 000 души", пише тя в платформата Х. В момента постът е недостъпен.

Снимка: X/Melanie Joly

Този случай би трябвало да трогне Муцунски дори повече от думите на Велислава Петрова - Чамова, тъй като от думите на канадския министър не се отнасят до държавното управление в Северна Македония, а за общността. Най-вероятно заради това постът вече не съществува. По-интересно е защо Муцунски не привика канадския посланик за обяснение или защо македонските медии не писаха цяла седмица за този случай.