ЕК: Сърбия и Косово се споразумяха за табелите на колите

Напрежението между Косово и Сърбия ескалира преди десетина дни, след като властите в Прищина взеха решение влизащите от Сърбия автомобили да използват временни регистрационни табели, както Белград изисква от пътуващите в обратна посока коли от години.

Косовските сърби, населяващи основно Северно Косово, се възпротивиха, започнаха протести и издигнаха барикади на пътища към границата. Властите в Косово реагираха, като изпратиха специални полицейски части да контролират забраната за движение със сръбски номера на автомобилите. В отговор Сърбия разположи бронирани машини до границата.

Съгласно сделката, постигната в Брюксел с посредничеството на ЕС, в събота сутринта ще започне изтеглянето на струпаните полицейски части на граничните пунктове Ярине и Бърняк и премахване на съпътстващите ги пътни блокади, като то трябва да приключи до 16 ч. същия ден, съобщи посредникът по диалога Белград-Прищина Мирослав Лайчак.

Преди началото на премахването им ще започне разполагането на сили на КФОР на същите места, които ще останат там за около две седмици.

От понеделник ще влезе в сила договореният в рамките на диалога с посредничеството на ЕС режим на винетки до намиране на трайно решение за табелките на колите.

За целта ще бъде създадена работна група от представители на ЕС, Сърбия и Косово, която ще се оглави от Общността. Първата ѝ среща ще се проведе на 21-ви октомври в Брюксел.

„Имаме сделка! След два дни на интензивни преговори бе постигнато споразумение за деескалация и за път напред“, написа в Туитър Мирослав Лайчак.

We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0