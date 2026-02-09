Певец от българско музикално предаване отвлечен в Белград

Македонският поп изпълнител и участник в българско музикално предаване Даниел Каймакоски е бил отвлечен пред нощен клуб в сръбската столица Белград, но по-късно е бил спасен от полицията.

Това съобщи регионалната телевизия Ен 1, позовавайки се на сръбските власти.

По данни на органите на реда двама заподозрени, чиято самоличност не е установена, са заплашили Каймакоски с нож и с огнестрелно оръжие и са го принудили да се качи в автомобил, а след това са му поискали пари.

По-късно служители на полицията спрели автомобила край град Рума след преследване.

На Каймакоски е била оказана медицинска помощ за нанесените му наранявания.

Извършителите са избягали и все още са на свобода.

20 000 евро откуп

Прокуратурата в Белград е класифицирала случая като отвличане. От там заявиха, че разследването на случая продължава.

По информации не местни медии певецът е бил отвлечен, докато седял в автомобила си в развлекателния район Бетон Хала. Твърди се, че извършителите го завързали и поискали 20 000 евро, за да го освободят.

При преследването с полицията автомобилът на похитителите се ударил в мантинела, след което те го изоставили и избягали пеша, предаде БТА.

Кой е Даниел Каймакоски

Даниел Каймакоски е популярен в страните от бивша Югославия и е носител на наградата "MTV Best Adria Act" за 2015 г.

През 2013 г. той участва в кастинг в първия сезон на "X Factor Adria" с песента на Daniel Merriweather – "Red" и в последствие печели предаването през 2014 г.

Българската публика познава Каймакоски от участието му през 2008 г. в музикалния формат "Пей с мен", продуциран от компанията на Слави Трифонов "Седем-осми". В предаването, спечелено от Миро и Дивна, се състезаваха 12 дуета, като Каймакоски участваше в сценична двойка с Камелия Тодорова.