Ердоган: Тероризмът на Нетаняху продължава да заплашва мира

"Тероризмът на израелския премиер Бенямин Нетаняху продължава да представлява заплаха както за регионалния, така и за световния мир", заяви президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоганв петък, предаде Анадолската агенция. Според турския държавен глава атаките, базирани на Иран, допълнително са задълбочили нестабилността в региона, предаде още турската агенция. Турция мобилизира „всичките си средства“, за да възстанови мира, стабилността и да съживи диалога и дипломацията, добави той.

Солидарност за празника

Ердоган също изрази солидарност с хората от земи, които прекарват Курбан Байрам в скръб и болка, особено с хората от Газа. „Вярвам, че ще преодолеем този труден период в нашия регион много скоро, като се подкрепяме взаимно, с надежда, търпение и устойчивост“, каза Ердоган.

„Като ислямски свят, ние отново се опитваме да преодолеем път, изпълнен с препятствия, клопки, схеми и капани“, подчерта той.

Усилията за мир между Пакистан и Афганистан

Засягайки другите регионални сблъсъци, Ердоган заяви, че усилията на Турция са помогнали за постигането на пауза в сблъсъците между Пакистан и Афганистан по случай празника Ейд, с надеждата, че примирието ще стане постоянно.

Припомняме, че п акистанският премиер Шехбаз Шариф заяви в четвъртък, че Турция е изиграла „конструктивна роля" в прекратяването на огъня между Исламабад и Афганистан.