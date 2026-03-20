Правителството на Гюров:

Ердоган: Тероризмът на Нетаняху продължава да заплашва мира

20 март 2026, 15:48 часа 330 прочитания 1 коментар
Ердоган: Тероризмът на Нетаняху продължава да заплашва мира

"Тероризмът на израелския премиер Бенямин Нетаняху продължава да представлява заплаха както за регионалния, така и за световния мир", заяви президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоганв петък, предаде Анадолската агенция. Според турския държавен глава атаките, базирани на Иран, допълнително са задълбочили нестабилността в региона, предаде още турската агенция. Турция мобилизира „всичките си средства“, за да възстанови мира, стабилността и да съживи диалога и дипломацията, добави той.

Солидарност за празника

Ердоган също изрази солидарност с хората от земи, които прекарват Курбан Байрам в скръб и болка, особено с хората от Газа. „Вярвам, че ще преодолеем този труден период в нашия регион много скоро, като се подкрепяме взаимно, с надежда, търпение и устойчивост“, каза Ердоган.

„Като ислямски свят, ние отново се опитваме да преодолеем път, изпълнен с препятствия, клопки, схеми и капани“, подчерта той.

Усилията за мир между Пакистан и Афганистан

Засягайки другите регионални сблъсъци, Ердоган заяви, че усилията на Турция са помогнали за постигането на пауза в сблъсъците между Пакистан и Афганистан по случай празника Ейд, с надеждата, че примирието ще стане постоянно.

Припомняме, че п акистанският премиер Шехбаз Шариф заяви в четвъртък, че Турция е изиграла „конструктивна роля" в прекратяването на огъня между Исламабад и Афганистан.

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Близък изток Турция Бенямин Нетаняху Реджеп Тайип Ердоган война Израел война Иран
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес