Намериха труп: Неочаквана смърт на високопоставен служител в Република Сръбска

52-годишният Бобан Кустурич, който заемаше длъжността началник на Дирекцията по авиация на Министерството на вътрешните работи на Република Сръбска, беше намерен мъртъв във вилата си в селището Чесма в Баня Лука, предаде хърватската медия "Индекс", позовавайки се на информация на Klix.ba. Тялото му е намерено от негов приятел около 21:00 часа във вторник, след което случаят е докладван в полицията.Разследването се провежда от служители на полицейското управление в Баня Лука съвместно с дежурния прокурор в Окръжната прокуратура.

Кой е Костурич?

Кустурич е роден на 8 септември 1974 г. в Баня Лука. Завършва Военната академия на Югославската армия, специалност военновъздушни сили и противовъздушна отбрана в Белград през 1997 г., където получава званието авиационен офицер и пилот.

Работил е като пилот в Армията на Република Сръбска от 1997 до 2005 г., след което продължава кариерата си в Дирекцията за гражданска авиация на Република Сръбска, където е началник на спасително-спасителната хеликоптерна група SAR. От 2008 г. е директор на Хеликоптерната служба на Република Сръбска, длъжност, която заема до април 2025 г. След реорганизацията и създаването на Авиационната администрация е назначен за неин началник. За работата си е награден с орден „Милош Обилич".