Лично от Вучич за Путин: Писмо от Сърбия ще бъде предадено на Кремъл (СНИМКА)

Сръбският президент Александър Вучич е предал на руския посланик в Сърбия писмо до руския диктатор Владимир Путин, който от 2022 г. води пълномащабна война в Украйна. Съдържанието на писмото е неизвестно, но за него научаваме от публикация във официалния профил на Вучич във "Фейсбук". Писмото изглежда е свързано с Деня на победата в Русия - 9 май, която Вучич определя като "една от най-светлите дати в историята на човечеството". Писмото съдържа и хвалебствия за Червената армия и призиви "да не се пренаписва историята".

Срещата с посланика

За никого не са тайна близките отношения между Белград и Москва и в този смисъл срещата с руския посланик изглежда рутинна за Вучич.

Двамата са обсъдили двустранните отношения със специално внимание на сътрудничеството в областта на енергетиката и са обменили мнения и по актуални регионални и международни въпроси.

"В условията на сложни геополитически обстоятелства и предизвикателства на европейския и световния пазар сигурното и стабилно снабдяване с енергия, преди всичко газ, е от ключово значение за Сърбия. Казах, че ще продължим да водим отговорна енергийна политика в интерес на гражданите и икономиката", посочва още Вучич в поста си в социалната мрежа.