Искал да опази торбите си за боклук: Мъж получи присъда за стрелба по котета

Мъж беше от село Ипейо на гръцкия остров Лесбос получи шест години условна присъда за това, че е прострелял сериозно и наранил бездомно коте, предаде гръцкото издание Kathimerini. Мъжът искал да опази торбите си за боклук от бездомните котета, които късали торбите му за боклук. Стрелял по котетата, за да ги научи, сочат неговите показания пред властите.

Скарал се със свидетелите

Свидетели казаха пред съда, че той е отговорил на протестите им, като е казал: „Който иска, може да дойде и да поиска обяснение от мен!“ Според гръцкия закон опитът за убийство на животно вече е тежко престъпление, което води до тежка присъда.

Оръжието му било незаконно

Той получи и шест месеца затвор за незаконно притежание и употреба на огнестрелно оръжие. Полицията преди това му беше наложила административна глоба от 30 000 евро.

Какво стана с котето?

Котето оцеля с тежки неврологични проблеми. По-късно беше осиновено и по-късно почина през 2025 г. по други причини.

Насилието над животни в Гърция

В Гърция действа закон срещу малтретирането на животни, който предвиждаше по-строги наказания. Преди години страната въведе по-тежки наказания за убийство или изтезание на животни. Тези деяния вече се преследват като тежки престъпления и носят затвор до 10 години и глоба до 50 000 евро.