Балкански град е първият в Европа с роботаксита

Загреб стана първият град с услуга с роботаксита, обяви хърватската компания Verne. В партньорство с голямата таксиметрова компания Uber и автономната система за управление на китайската фирма Pony.ai, хърватската фирма от 8 април управлява 10 автоматизирани коли за избран брой клиенти в града. Към момента услугата се ползва от около 300 души.

Въпреки че подобни услуги са достъпни в Китай и САЩ от години, няколко компании все още се състезават, за да въведат автономни таксита по европейските пътища, отбеляза АФП.

Услугата е замислена като напълно автономна, но в началото в колата ще има „човешки оператор“ в случай, че се наложи намеса.

Въпреки често хаотичния трафик и сложните кръстовища в Хърватия, ръководителят на операциите на Verne в страната Филип Циндрик казва, че повечето пътувания минават „без никаква намеса“. 90 процента от пътниците са дали на услугата четири или пет звезди, а при десетки хиляди изминати километри не е имало съобщени катастрофи.

Въпреки че услугата беше обявена за първи път в началото на април, колите рядко се виждат по улиците. Засега те се движат в центъра на града, части от Нови Загреб и около летището.

Според компанията интересът към автоматизираната услуга, която струва 1,99 евро на пътуване, е голям, а в момента в списъка на чакащите има около 4000 души.

Колите са оборудвани с множество камери, лазери и радари, които помагат при движението по улиците. Компанията води разговори в 11 града в Европейския съюз, Обединеното кралство и Близкия изток за въвеждане на услугата и в други градове.

