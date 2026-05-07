Проблемите със самолетното гориво достигнаха Балканите

Националната авиокомпания на Хърватия отменя около 900 полета през следващото тримесечие, или пет процента от общо планираните 27 000 операции, поради драстичното увеличение на цените на самолетното гориво, което предизвика криза в световния въздушен трафик. Поради кризата, причинена от конфликта в Близкия изток, авиокомпаниите по света отмениха 13 000 полета само през май, което означава, че два милиона места са заличени от разписанието, съобщава хърватското издание "Индекс", позовавайки се на RTL.

Многомилионни загуби заради цената на горивата

Цените на горивата се увеличиха многократно, което доведе до най-голямата криза във въздушния трафик от пандемията от коронавирус. Славен Жабо, директор „Търговски дела“ на Хърватските авиолинии, потвърди сериозността на ситуацията.

„Неблагоприятната геополитическа ситуация оказа негативно влияние върху цената на горивото. Цената на реактивното гориво се удвои от началото на кризата и нарасна по-силно от цената на суровия петрол. Настоящата цена на реактивното гориво ще причини многомилионни загуби на всички авиокомпании, включително Croatia Airlines, през този период“, каза Жабо.

В отговор на кризата, компанията въведе управление на кризи. „Опитваме се да компенсираме разходите, като оптимизираме мрежата от полети и капацитета и повишаваме ефективността“, каза Жабо. ОЩЕ: Криза с керосина: Румен Драганов обясни защо спекулациите за полетите са силно преувеличени

На въпроса какво точно означава оптимизация, той отговори: „Оптимизацията предполага съгласуване на капацитета с текущото търсене, разходите за самото летене и размера на приходите по определен маршрут, което разбира се включва и отмяна на полети." Той потвърди, че Croatia Airlines е отменила около 900 полета, но също така отбеляза, че компанията има до 100 полета на ден през този интензивен период.