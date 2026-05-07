"Не сме готови за конституционни промени": Муцунски де факто каза, че Скопие няма готовност за ЕС

07 май 2026, 16:10 часа 538 прочитания 0 коментара
Снимка: X (Twitter) - TimcoMucunski
"Северна Македония не е готова за конституционни промени. Липсва доверие и надеждност по отношение на изпълнението на задълженията ни като държава, така че в този момент няма условия за конституционни промени и правителството не е готово да предприеме каквато и да е стъпка към прилагането им", заяви министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, отговаряйки на журналистически въпроси след съвместна пресконференция с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, предаде македонската медия "Фокус". 

Де факто външният министър на Скопие заяви, че страната не е готова за Европейски съюз, защото именно вписването на българите в македонската конституция е част от преговорната рамка и единствено условие на Брюксел за стартирането на преговорите. 

Скопие изглежда продължава с лобизма

Муцунски заяви, че Скопие предприема конкретни мерки, свързани с европейската си перспектива.

Де факто обаче нашите югозападни съседи се опитват да предоговорят преговорната рамка за ЕС. 

Незнайно защо Муцунски намеси и България, като посочи, че Скопие винаги е била готова за диалог и е готова и сега.

Според него е имало липса на воля за подобен диалог от съседна България, тоест от едно от предишните политически правителства в страната.

македонски българи Северна Македония македонска конституция Тимчо Муцунски
Деница Китанова
