"Не сме готови за конституционни промени": Муцунски де факто каза, че Скопие няма готовност за ЕС

"Северна Македония не е готова за конституционни промени. Липсва доверие и надеждност по отношение на изпълнението на задълженията ни като държава, така че в този момент няма условия за конституционни промени и правителството не е готово да предприеме каквато и да е стъпка към прилагането им", заяви министърът на външните работи и външната търговия Тимчо Муцунски, отговаряйки на журналистически въпроси след съвместна пресконференция с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, предаде македонската медия "Фокус".

Де факто външният министър на Скопие заяви, че страната не е готова за Европейски съюз, защото именно вписването на българите в македонската конституция е част от преговорната рамка и единствено условие на Брюксел за стартирането на преговорите.

Скопие изглежда продължава с лобизма

Муцунски заяви, че Скопие предприема конкретни мерки, свързани с европейската си перспектива.

Де факто обаче нашите югозападни съседи се опитват да предоговорят преговорната рамка за ЕС.

Незнайно защо Муцунски намеси и България, като посочи, че Скопие винаги е била готова за диалог и е готова и сега.

Според него е имало липса на воля за подобен диалог от съседна България, тоест от едно от предишните политически правителства в страната.