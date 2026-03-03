Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Европа струпва на въоръжение в Кипър: След Гърция - Франция ще разположи фрегати и ПВО (ВИДЕА)

Европа вече струпва въоръжение в Кипър след иранските атаки срещу британски военни бази в островната държава, която член на Европейския съюз и негова външна граница. След като вчера Гърция разположи F-16 и фрегати, днес полуофициалната Кипърска информационна агенция (CNA) съобщи, че Франция планира да изпрати противоракетни и противодронови системи , както и фрегата в страната, предаде гръцкото издание Kathimerini.

Междувременно Великобритания все още не е решила дали ще изпрати военен кораб HMS Duncan, който да защитава базата на Кралските военновъздушни сили Акротири в Кипър, заяви източник, близък до въпроса, във вторник, след като вестник „Таймс“ съобщи, че министри са обсъждали подобно разполагане.

Междувременно стана ясно, че Кипър е поискал помощ още от Германия и Италия.

Сърцето на Гърция е с Кипър

 

"Гръцката дипломация, както и обновените гръцки въоръжени сили, са поставени в служба на вселенския елинизъм. Днес нашето знаме и нашето сърце са в Кипър", заяви министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис, става ясно от платформата Х. 

През това време министърът на отбраната Никос Дендиас потвърди подкрепата на Гърция за сигурността на Кипър по време на среща с президента на островната държава Никос Христодулидис във вторник, ден след като британска военновъздушна база на острова беше атакувана от дронове, пише гръцкото издание Kathierini.

„Това са трудни времена за нашия по-широк регион, но Гърция иска да заяви по най-категоричния начин – който включва както символика, така и съдържание – намерението си да предостави, доколкото е възможно, в рамките на своите сили и възможности, каквато и да е помощ, която може, на Кипър и кипърския народ“, каза Дендиас на кипърския президент в изявления пред пресата.

Христодулидес благодари на Дендиас и Гърция за незабавната помощ, казвайки, че „Гърция показва начина, по който Европейският съюз трябва да реагира“, заяви той. 

Гърция не участва в операции срещу Иран

Гърция не участва във военни операции срещу Иран, заяви говорителят на Министерството на външните работи Лана Зокиу по време на брифинг за пресата във вторник. На въпрос за нивото на участие на Атина в ескалиращия конфликт в Близкия изток, тя каза, че „всички предприети мерки са превантивни и се основават на протокол. Гърция нито участва, нито е замесена по никакъв начин в операцията срещу Иран“. Относно военната подкрепа на Гърция за Кипър, Зохиу заяви, че Гърция не смята, че на острова има „сериозен проблем със сигурността“, но Атина „изразява своята солидарност по всякакъв необходим начин“.

Деница Китанова
