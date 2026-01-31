Оставката на Румен Радев:

Гръцки анализ: Какво се върти в главата на Тръмп за отношенията между Гърция и Турция?

Неотдавнашното изявление на турския външен министър Хакан Фидан, в което се твърди, че сме изправени пред „историческа възможност за трайно решение на егейския проблем“, предизвика недоумение в Атина. Това се дължи главно на факта, че твърдението на Фидан идва преди планираната среща между гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и турския президент Реджеп Тайип Ердоган през февруари и в момент, когато американският президент Доналд Тръмп продължава да разклаща световната лодка и да шокира света с безпрецедентни по своята прямота изявления и позиции, пише в свой анализ за гръцкото издание Kathimerini Нотис Пападопулос.

Всъщност някои виждат американска намеса зад изявлението на Фидан – което означава намерението на Тръмп да прояви активен личен интерес към гръцко-турските отношения, тъй като Егейско море, Източното Средиземноморие и сондажите в региона са в основата на неговите енергийни интереси. Присъствието в американските посолства в Атина и Анкара на избраници на Белия дом и доверени сътрудници на Тръмп, Кимбърли Гилфойл и Том Барак, е силен индикатор за плановете на Вашингтон за някои важни инициативи в района. ОЩЕ: Турският външен министър пред гръцко издание: С Гърция имаме историческа възможност

Тъй като никой не може да знае какво точно е на ума на президента Тръмп напоследък, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис реши да отмени пътуването си до Давос (където пое „риска“ да се срещне с Тръмп), позовавайки се на бурите в Гърция, за да обясни отсъствието си от Световния икономически форум.

Ясно е също, че Атина трябва да избегне криза с Турция през следващите три години, докато Тръмп е на власт, като същевременно ускори сондажите за въглеводороди от Exxon Mobil и Chevron в Йонийско море и южната част на Крит – това е гръцки приоритет във всеки случай и е ключово за енергийните интереси на страната.

В същото време обаче гръцката страна трябва да направи всичко възможно, за да засили тясното си сътрудничество с Европейския съюз. 

Възможните последици за гръцките интереси

Като оставим настрана истинските намерения на Тръмп, ясно е, че потенциален натиск от американска страна за ускорено разрешаване на гръцко-турските различия в Егейско море би могъл да има тежки последици за гръцките интереси, предвид пренебрежението на американския президент към принципите на международното право. Това, което го интересува във всички подходи, които е предприел по време на втория си мандат в Белия дом, е да намери бързи решения, които ще защитят американските интереси, дори когато те са напълно в противоречие с желанията на участващите страни.

Претенциите на Турция

Имайки това предвид, силните аргументи на Атина – които се основават на международното право и многостранни споразумения и конвенции, според които например гръцките острови притежават собствен континентален шелф, претенциите на Турция за „сиви зони“ нямат правно основание, а споровете между две държави трябва да се решават чрез прибягване до международен арбитраж – изглежда нямат голямо значение за президента Тръмп.

В края на краищата, той открито призна пренебрежението си към международното право наскоро, в коментари след ареста на венецуелския диктатор Николас Мадуро, като същевременно заяви, че властта му е ограничена само от собствения му морал. ОЩЕ: Тръмп иска да са приятели: Мицотакис и Ердоган обмислят среща

Деница Китанова
