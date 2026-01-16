Войната в Украйна:

Турският външен министър пред гръцко издание: С Гърция имаме историческа възможност

В интервю за гръцкото издание Kathimerini турският външен министър Хакан Фидан говори за „историческа възможност за трайно решение на егейския проблем“. Фидан сигнализира за възможността за подновяване на съществени преговори с Гърция относно морските зони, като същевременно отправи остри критики към връзките на Атина с правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, коментирайки обстановката преди планираното посещение на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Анкара следващия месец.

Стана ясно, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган и Мицотакис са съгласни, че срещата им трябва да се проведе през февруари преди началото на Рамадан, на 18 февруари. ОЩЕ: Тръмп иска да са приятели: Мицотакис и Ердоган обмислят среща

Да не стават от масата, докато не разрешат проблема

Той каза, че „в действителност има само една стъпка. А именно, да дойдеш и да седнеш с намерение, с воля, да разрешиш съществуващите проблеми и да не ставаш от масата, докато проблемът не бъде решен. И това е преди всичко разрешаването на егейския проблем.“

Фидан се позова конкретно на въпросите за териториалните води и континенталния шелф, заявявайки, че „ако погледнете дългосрочното ръководство на нашия президент, ще видите, че той има, от една страна, голяма визия, а от друга, воля да разреши именно този въпрос“. Той не се спря на други гръцко-турски спорове, често повдигани от Анкара.

Вместо това, Фидан прехвърли отговорността върху Атина, твърдейки, че вътрешнополитическият баланс в Гърция не дава на нито един политически лидер много възможности да реши проблема и да го подпише.

За какво си сътрудничат Гърция и Турция?

Той посочи намаляването на въздушните боеве и сътрудничеството между Гърция и Турция по въпросите на миграцията, добавяйки, че може да се появи решение, ако преговорите се проведат „на рационална основа, по линия, която ще има за основа националния интерес на Гърция и интереса на Турция“. ОЩЕ: Ракетни системи в Егейско море: Турция следи отблизо "военните действия" на Гърция

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
