Турският външен министър пред гръцко издание: С Гърция имаме историческа възможност

В интервю за гръцкото издание Kathimerini турският външен министър Хакан Фидан говори за „историческа възможност за трайно решение на егейския проблем“. Фидан сигнализира за възможността за подновяване на съществени преговори с Гърция относно морските зони, като същевременно отправи остри критики към връзките на Атина с правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху, коментирайки обстановката преди планираното посещение на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис в Анкара следващия месец.

Стана ясно, че турският президент Реджеп Тайип Ердоган и Мицотакис са съгласни, че срещата им трябва да се проведе през февруари преди началото на Рамадан, на 18 февруари.

Да не стават от масата, докато не разрешат проблема

Той каза, че „в действителност има само една стъпка. А именно, да дойдеш и да седнеш с намерение, с воля, да разрешиш съществуващите проблеми и да не ставаш от масата, докато проблемът не бъде решен. И това е преди всичко разрешаването на егейския проблем.“

Фидан се позова конкретно на въпросите за териториалните води и континенталния шелф, заявявайки, че „ако погледнете дългосрочното ръководство на нашия президент, ще видите, че той има, от една страна, голяма визия, а от друга, воля да разреши именно този въпрос“. Той не се спря на други гръцко-турски спорове, често повдигани от Анкара.

Вместо това, Фидан прехвърли отговорността върху Атина, твърдейки, че вътрешнополитическият баланс в Гърция не дава на нито един политически лидер много възможности да реши проблема и да го подпише.

За какво си сътрудничат Гърция и Турция?

Той посочи намаляването на въздушните боеве и сътрудничеството между Гърция и Турция по въпросите на миграцията, добавяйки, че може да се появи решение, ако преговорите се проведат „на рационална основа, по линия, която ще има за основа националния интерес на Гърция и интереса на Турция".