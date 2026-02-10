Спорт:

Полицай открадна марихуана от полицейския сейф

Висш полицай от полицейското управление в хърватския град Дубровник - Неретва е заподозрян в кражба на марихуана от полицейския сейф. Деянието се счита за утежнено, като временно е отстранен от служба, съобщи хърватската медия "Индекс". В момента се провежда криминално разследване срещу него, счита се, че е взел марихуаната от сейф, който се намира в сградата на полицията. 

Той е обвинен в нарушение както на служба, така и извън нея, което сериозно уронва репутацията на полицията, и срещу него е поискано дисциплинарно производство.

Имало е и други опити

Разследващите установили, че заподозреният полицай се е опитал да открадне вещи от метален сейф в полицейската сграда в началото на февруари тази година, използвайки ключ, който не му е било позволено да притежава. Разследването разкри също, че преди това той е откраднал малко количество марихуана от същия сейф поне два пъти.

Каква длъжност е заемал?

Неофициално научаваме, че той е началник на оперативния комуникационен център (ОКЦ) на полицейското управление Дубровник-Неретва. Колегите му ни разказват, че в периода, когато е откраднал наркотици, е имал тежко заболяване на детето си.

Те обаче все още не могат да намерят оправдание за стореното от него и защо сега е изправен пред дисциплинарно производство. ОЩЕ: Пренасял марихуана: Гранична полиция задържа мъж

Деница Китанова
