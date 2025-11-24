Хората на Додик празнуват изборната победа в Република Сръбска (ВИДЕО)

След като лидерът на СНСД Милорад Додик обяви Синиша Каран за победител в предсрочните избори за президент на Република Сръбска, поддръжници на СНСД излязоха по улиците на Баня Лука и отпразнуваха победата, предаде босненската медия Klix.ba. Те се разхождаха из града с коли със знамена на СНСД и Република Сръбска. Привържениците на Каран излязоха по улиците, надуха клаксоните на колите си и вееха знамена, става ясно от кадри в социалните мрежи.

„Благодаря на всички граждани, които разпознаха този момент и гласуваха за Република Сръбска. Благодаря на Додик и политиките, които той води от 23 години, с нашите коалиционни партньори. Сръбският народ и РС могат да толерират всичко, но никога не са толерирали унижението на чужденците. Сръбският народ е твърд в отговора си: Не на никой узурпатор. Мирът и стабилността са наш приоритет и тези, които гласуваха против, трябва да участват в това“, каза Каран.

Очаква се ЦИК да обяви нова разбивка на резултатите в понеделник.

Резултатите

Потвърждение за победата на Каран беше предоставено от Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина, която обяви предварителните резултати от изборите.

Според данни на ЦИК, след обработка на 92,79% от избирателните секции, Каран е спечелил 200 116 хиляди гласа или 50,89% от гласовете, а Бранко Блануша (СДС) 188 010 хиляди гласа или 47,8% от гласовете. ОЩЕ: По предварителни резултати: Човек на Додик става президент на Република Сръбска