"Защитавайки Украйна, Европа защитава себе си": Надежда Нейнски за плана за мир на Тръмп

За всеки справедлив и траен мир е различно нещо, гаранции за сигурност също означава различни неща за Русия, за САЩ и ЕС - там са различията. Това коментира бившият външен министър на България Надежда Нейнски в ефира на Нова телевизия. "Първоначално планът за мир на Тръмп беше наистина шокиращ, защото дефакто означава капитулация на Украйна. Така че е разбираема емоционалната реакция на президента Володимир Зеленски", заяви тя.

Според Нейнски е трудно да се направи прогноза, но още в началото на излизането на 28-те точки за мир в Украйна от страна на САЩ, си спомнила за прословутото "закотвяне". И обясни - по време на преговори едната страна прави абсолютно неприемливо и възмутително предложение, което изважда от релси другата страна, а след това постепенно започва да се отказва от своето предложение и по този начин отсрещната страна мисли, че е спечелила, но всъщност печели първия със своя ход.

"Смятам, че тези 28 точки бяха буквално провокация към всички страни в преговорите и сега се започва процес на договаряне, на отстъпки, на търсене на приемлива страна", коментира тя.

"Путин нападна Украйна не заради територии. Той искаше Украйна да капитулира още в началото, Зеленски да бъде отстранен и така той да подчини Украйна. Украйна е едно предмостие за по-добро нападение на онези страни от бившия Източен блок, които след края на Студената война направиха друг избор. Путин винаги е искал да се договори със САЩ за нови зони на влияние и Източна Европа според неговите прадстави трябва да се върне в неговата зона на влияние. Т.е. стратегическите цели на Русия до този момент са неизпълнени. И затова чрез такова споразумение той иска да компенсира това, което той не успя да направи на бойното поле. Защотно желанието да се вземат територии, които не са окупирани от руската армия показват, че той се стреми именно към този тип компенсация", аргументира се тя.

"Путин фактически атакува международния правов ред. Ако се допусне размяна на територии, това ще доведе до прецедент, който може да доведе до дестабилизация на цяла Европа, което може би е и целта на Путин. Т.е. темата с териториите не може да се взема така произволно, там в крайна сметка живеят хора", посочи Нейнски.