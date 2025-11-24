След изявление на САЩ и Украйна: Накъде пое цената на петрола през седмицата?

Цената на петрола се стабилизира в първата за седмицата сесия, след като спаднаха с около 3 на сто миналата седмица. Инвеститорите анализират вероятността за предстоящо намаление на лихвите в САЩ и перспективите за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна, което би могло да облекчи санкциите срещу руски петролен сектор, предаде Ройтерс. САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили "актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир за прекратяване на войната с Русия, след като планът на администрацията на Доналд Тръмп бе възприет от Киев и неговите съюзници като твърде благоприятен за Москва.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, задържаха нивото си от петък и се търгуваха за 62,56 долара за барел тази сутрин българско време.

Котировките на американския лек суров петрол WTI регистрираха минимално изменение, като се понижиха с 2 цента или 0,03 на сто до 58,04 долара за барел.

И двата бенчмарка са на най-ниските си равнища от 21 октомври.

"Разпродажбата беше предизвикана главно от настойчивите усилия на президента Тръмп за сключване на мирно споразумение между Русия и Украйна, което пазарите разглеждат като бърз начин за освобождаване на значителни руски доставки“, написа в бележка анализаторът на IG Тони Сикамор.

Надеждите за мир в Украйна надделяха над краткосрочните сътресения след американските санкции срещу руските производители на петрол „Роснефт“ и „Лукойл“, които влязоха в сила в петък, добави той.

Санкциите срещу Русия блокират износа на близо 48 милиона барела руски суров петрол. Евентуално мирното споразумение между Киев и Москва би могло да отмени санкциите. Според американското Управление за енергийна информация (EIA), през 2024 г. Русия е била вторият по големина производител на суров петрол в света след САЩ.

В същото време вероятността за по-ниски лихви в САЩ през следващия месец се увеличи, след като президентът на подразделението на Фед в Ню Йорк Джон Уилямс предложи понижение на ставките в краткосрочен план.