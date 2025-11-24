28 точки за мир в Украйна: Несъстоятелността им точка по точка*

Без претенции за изчерпателност, мога да формулирам някои мои критични бележки по 28-те точки от проекта за мирен договор, предложен от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. И така, точка по точка - Още: Планът от 28 точки на Тръмп за Украйна: Ексклузивни подробности от изнесените документи

1. Суверенитетът на Украйна ще бъде потвърден.

Как и от кого?

2. Ще бъде сключено всеобхватно споразумение за ненападение между Русия, Украйна и Европа. Всички неясноти от последните 30 години ще се считат за уредени.

Колко всеобхватно ще бъде това споразучение и кои от всичките неясноти ще се смятат за уредени?

3. Очаква се Русия да не напада съседните страни, а НАТО да не се разширява повече.

Кой ще повярва на това "Очаква се..."? След като напоследък някои страни се присъединиха към НАТО, защо и други да не могат да направят това?

4. Ще се проведе диалог между Русия и НАТО, с посредничеството на САЩ, за да се решат всички въпроси, свързани със сигурността, и да се създадат условия за деескалация, с цел да се гарантира глобалната сигурност и да се увеличат възможностите за сътрудничество и бъдещо икономическо развитие.

Защо САЩ ще посредничат, след като САЩ са част, дори водещата държава в НАТО?

5. Украйна ще получи надеждни гаранции за сигурност.

Колко надеждни ще бъдат тези гаранции?

6. Размерът на украинските въоръжени сили ще бъде ограничен до 600 000 души.

Защо? За да не може Украйна да се отбранява и да бъде вечно зависима ли? Този текст напомня на оня от Ньой в 1919-та спрямо България.

7. Украйна се съгласява да заложи в конституцията си, че няма да се присъедини към НАТО, а НАТО се съгласява да включи в устава си клауза, че Украйна няма да бъде приета в бъдеще.

НАТО се състои от група европейски държави, обединени в отбранителен съюз, вкл. и САЩ. С това ограничение САЩ приемат, че са по-слаби от Русия.

8. НАТО се съгласява да не разполага войници в Украйна.

При настоящото поведение на Русия е наложително да има войници на НАТО в Украйна.

9. Европейски изтребители ще бъдат разположени в Полша.

В останалите държави по източната граница на НАТО няма ли да бъдат разположени изтребители?

10. Гаранциите за сигурност от САЩ:

- САЩ ще получат компенсация за тях;

Тук очевидно и на първо място се търси келепирът за САЩ.

- Ако Украйна нападне Русия, тя ще загуби гаранцията;

Украйна не е нападала никого, а само се е отбранявала!

- Ако Русия нападне Украйна, в допълнение към решителна координирана военна реакция, всички глобални санкции ще бъдат възстановени, признаването на новата територия и всички други ползи от тази сделка ще бъдат отменени; Ако Украйна изстреля ракета към Москва или Санкт Петербург без причина, гаранциите за сигурност ще бъдат считани за невалидни.

От този текст следва, че само ако има решителна координирана военна операция от страна на Русия, тя ще бъде санкционирана, но ако Русия напада Украйна – ей така без повод и за кеф, няма да бъде санкционирана? Според текста, Русия ще може да изстреля ракети към Киев и Харков, и гаранциите за сигурност няма да бъдат смятани за невалидни, а Украйна в никакъв случай не може да изстреля ракета по Москва и Петербург. Къде тук е реципрочността?

11. Украйна отговаря на критериите за членство в ЕС и ще получи краткосрочен преференциален достъп до европейския пазар, докато този въпрос се разглежда.

Украйна, след като изстрада тази война и даде толкова много жертви, има правото да бъде приета в ЕС по бърза процедура, а не присъединяването ѝ да се точи 10 и повече години.

...............................................................................

14. Замразените руски средства ще бъдат използвани, както следва:

- 100 милиарда долара от замразените руски активи ще бъдат инвестирани в ръководените от САЩ усилия за възстановяване и инвестиции в Украйна;

За какви конкретно усилия става дума? И защо само САЩ ще ръководят инвестициите за възстановяването на Украйна? Други държави, участвали косвено в конфикта, нямат ли право да участват в това възстановяване?

- САЩ ще получат 50% от печалбите от това начинание. Европа ще добави 100 милиарда долара, за да увеличи размера на инвестициите, налични за възстановяването на Украйна.

Пак доминира келепирът за САЩ, а спрямо Европа се подхожда по формулата – с чужда пита помен прави.

- Замразените в Европа руски средства ще бъдат размразени. Остатъкът от замразените руски средства ще бъде инвестиран в отделен американо-руски инвестиционен инструмент, който ще реализира съвместни проекти в конкретни области. Този фонд ще има за цел да укрепи отношенията и да увеличи общите интереси, за да създаде силен стимул да няма връщане към конфликта.

Кой е този, който решава дали средствата на Русия в Европа ще бъдат размразени – ЕС, САЩ или и двете структури?

15. Ще бъде създадена съвместна американо-руска работна група по въпросите на сигурността, за да се насърчи и гарантира спазването на всички разпоредби на това споразумение.

Къде е Украйна в тази работна група? С какво Украйна стои по-долу в правото си да участва равностойно в тази работна група: с по-малката си площ или с по-малкото си население спрямо Русия или САЩ, като същевременно има по-висок БВП/човек спрямо този на Русия?

16. Русия ще закрепи в закон политика на ненападение спрямо Европа и Украйна.

Дай, Боже, но трудно е за вярване, защото, както някога е казал Ото фон Бисмарк, от когото можем да се поучим: "Нито един договор с Русия не струва дори хартията, на която е написан" и добавя "На всяка ваша хитрост те ще ви отвърнат със своя непредсказуема глупост".

17. Съединените щати и Русия ще се споразумеят да удължат валидността на договорите за неразпространение и контрол на ядрените оръжия, включително Договора СТАРТ I.

А къде са Китай, Индия, Франция, Великобритания... като ядрени държави?

18. Украйна се съгласява да бъде неядрена държава в съответствие с Договора за неразпространение на ядрени оръжия.

Защо спрямо Украйна може да се приложи Договорът за неразпространение на ядрените оръжия, а за други държави – не?

.............................................................................

20. Двете страни се задължават да реализират образователни програми в училищата и обществото, насочени към насърчаване на разбирането и толерантността към различните култури и премахване на расизма и предразсъдъците:

- Украйна ще приеме правилата на ЕС за религиозна толерантност и защита на езиковите малцинства.

За каква религиозна толерантност става дума? За това, че Украйна не приема политическите позиции на руската църква ли или за автокефалността на украинската църква? За какви езикови малцинства става дума, след като научно е доказано съществуването на три източнославянски езика, между които руския, украинския и беларуския? И съвсем нормално е и трите езика, заедно с трети славянски и неславянски езици, да се изучават и поддържат в съответните училища на всички равнища на територията на всяка от страните.

- Двете страни ще се съгласят да премахнат всички дискриминационни мерки и да гарантират правата на украинските и руските медии и образование. Всякаква нацистка идеология и дейност трябва да бъде отхвърлена и забранена.

Защо САЩ не взима такава позиция спрямо Северна Македония? Вероятно защото и двете държави сме дребни хапки с малко ресурси за тях?

21. Територии:

- Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати за де факто руски, включително от Съединените щати.

В крайна сметка излиза, че САЩ признават придобиването на нови територии по насилствен начин – подход, който е бил приложен успешно преди 2,5 века на днешната тяхна територия. С други думи, можем да смятаме, че и ние бихме могли да влезем с оръжие в Македония, да я присъединим, да смятаме, че сме я "освободили" и да я имаме за окончателно наша. Кой днес ще ни повярва, ще се съгласи и ще ни подкрепи в такова едно наше поведение? Или Турция да дойде "да си вземе" Кърджали?

- Херсон и Запорожие ще бъдат замразени по линията на контакт, което ще означава де факто признаване на разделение кое за кого е по линията на контакт.

Отново се признава за законно придобиването на територии по насилствен начин.

- Русия ще се откаже от други територии, които е обявила, че контролира (но де факто не контролира).

Звучи пожелателно, но не императивно.

- Украинските сили ще се оттеглят от частта от Донецка област, която контролират в момента, и тази зона на оттегляне ще се счита за неутрална демилитаризирана буферна зона, международно призната като територия, принадлежаща на Руската федерация. Руските сили няма да влизат в тази демилитаризирана зона.

Кои други страни, освен Беларус, Китай и Северна Корея признават Донецката област като руска?

.....................................................

23. Русия няма да попречи на Украйна да използва река Днепър за търговски дейности и ще бъдат постигнати споразумения за свободен транспорт на зърно през Черно море.

Само зърно ли?

......................................................................

25. Украйна ще проведе избори в срок от 100 дни.

От кой момент ще се смятат тези 100 дни? В тях влизат ли дните за агитация и технологична подготовка преди деня на избора?

26. Всички страни, участващи в този конфликт, ще получат пълна амнистия за действията си по време на войната и се съгласяват да не предявяват никакви искове и да не разглеждат никакви жалби в бъдеще.

С други думи: пито-платено, а стотиците хиляди загинали войници и цивилно население, вкл. деца – Бог да ги прости!

27. Това споразумение ще бъде правно обвързващо. Неговото изпълнение ще бъде наблюдавано и гарантирано от Съвета за мир, оглавяван от президента Доналд Дж. Тръмп. За нарушенията ще бъдат наложени санкции.

Откога да смятаме, че, с уважение към най-силната държава в света, президентът на САЩ влиза в ролята и на премиер-президент на света?

28. След като всички страни се съгласят с този меморандум, примирието ще влезе в сила веднага след като двете страни се оттеглят до договорените точки, за да започнат изпълнението на споразумението.

Кои са "всички"-те страни? Само Русия, Украйна и САЩ ли? Или и такива страни, които бяха пряко и косвено засегнати от агресията на Русия?

* Заглавието е на редакцията

Автор: Никола Темелков