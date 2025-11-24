Студио Actualno:

По предварителни резултати: Човек на Додик става президент на Република Сръбска

24 ноември 2025, 06:04 часа 380 прочитания 0 коментара
Кандидатът на управляващия Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) Синиша Каран печели предсрочните президентски избори в босненската Република Сръбска, сочат официални предварителни данни на босненската Централна избирателна комисия (ЦИК). При преброени гласове от 92,79 процента от избирателните секции в Република Сръбска, Синиша Каран е получил 200 116 гласа, или 50,89 процента. Неговият опонент от опозиционната Сръбска демократическа партия (СДС) Бранко Блануша е получил 188 010 гласа, или 47,81 процента.

От СДС заявиха, че не признават победата на Каран и поискаха повторно гласуване в три града - Добой, Зворник и Лакташи. По-рано тази вечер председателят на СНСД и бивш президент Милорад Додик обяви победа на Каран, като посочи, че той е получил общо 215 226 гласа, докато опонентът му Блануша е получил 205 212 гласа.

Как протече гласуването?

Днес босненските сърби гласуваха за президент на предсрочни избори в Република Сръбска, които бяха свикани, след като мандатът на бившия президент Милорад Додик беше прекратен след окончателно съдебно решение, което го осъди на една година затвор и шест години забрана за политическа дейност заради неспазване на решенията на Върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит. 

Според Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на Върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.

Антон Иванов
