Хърватия инвестира милиони в транспортни връзки с Босна и Херцеговина

Хърватският министър на морето, транспорта и инфраструктурата Олег Буткович заяви днес, че Хърватия инвестира 32 милиона евро, за да засили транспортните си връзки с Босна и Херцеговина. Думите му дойдоха след тържественото откриване на нов път, свързващ община Равно в югоизточна Босна и Херцеговина със Слани в Хърватия, предаде хърватското издание "Индекс".

„Някъде около 32 милиона евро са отпуснати от правителството на Република Хърватия за реконструкция и изграждане на пътна инфраструктура в Босна и Херцеговина“, посочи той. ОЩЕ: България, Турция и Румъния ще изграждат съвместно нови транспортни коридори