Хърватия забранява мобилните телефони в началните училища

Хърватия ще забрани използването на мобилни телефони в началнити училища. За целта Министерството на образованието на страната е внесло за електронно обсъждане изменения в Наредбата за критериите за налагане на педагогически мерки, предаде хърватската медия "Индекс". Промените се правят с цел по-ясно дефиниране на поведението на учениците, подобряване на безопасността и реда в училищата и по-ефективно осъществяване на образователния процес, в съответствие с наблюдаваната практика и приложимите разпоредби.

Телефоните

Едно от ключовите нововъведения е свързано с използването на информационни и комуникационни устройства. Промените в правилника ще определят използването на такива устройства във всички училищни помещения като неприемливо поведение в началните училища, освен за образователни, здравни и други цели с одобрението на училището.

От министерството уточняват, че учениците все още ще могат да носят мобилни телефони в училище, но няма да им бъде разрешено да ги използват, а по-скоро ще ги държат в чанти или шкафчета, в зависимост от организацията на работата в училището, както е предписано от вътрешния ред.

В средните училища забраната за неразрешено използване на устройства по време на учебна работа остава, като на училищата е дадена възможността допълнително да ограничат използването им извън час чрез вътрешни правила.

Поведението на учениците

С новата наредба се затягат критериите за неприемливо, трудно и особено трудно поведение на учениците.

Въвеждането или консумацията на психоактивни вещества вече е разширена, за да включва алкохол, наркотици и други вещества, забранени от закона за непълнолетни, и подобно поведение, за разлика от предишното решение, се определя като сериозно неприемливо поведение.