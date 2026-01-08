Войната в Украйна:

Хърватия забранява мобилните телефони в началните училища

08 януари 2026, 16:28 часа 166 прочитания 0 коментара
Хърватия забранява мобилните телефони в началните училища

Хърватия ще забрани използването на мобилни телефони в началнити училища. За целта Министерството на образованието на страната е внесло за електронно обсъждане изменения в Наредбата за критериите за налагане на педагогически мерки, предаде хърватската медия "Индекс". Промените се правят с цел по-ясно дефиниране на поведението на учениците, подобряване на безопасността и реда в училищата и по-ефективно осъществяване на образователния процес, в съответствие с наблюдаваната практика и приложимите разпоредби.

Телефоните

Едно от ключовите нововъведения е свързано с използването на информационни и комуникационни устройства. Промените в правилника ще определят използването на такива устройства във всички училищни помещения като неприемливо поведение в началните училища, освен за образователни, здравни и други цели с одобрението на училището.

От министерството уточняват, че учениците все още ще могат да носят мобилни телефони в училище, но няма да им бъде разрешено да ги използват, а по-скоро ще ги държат в чанти или шкафчета, в зависимост от организацията на работата в училището, както е предписано от вътрешния ред.

В средните училища забраната за неразрешено използване на устройства по време на учебна работа остава, като на училищата е дадена възможността допълнително да ограничат използването им извън час чрез вътрешни правила.

Поведението на учениците

С новата наредба се затягат критериите за неприемливо, трудно и особено трудно поведение на учениците.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Въвеждането или консумацията на психоактивни вещества вече е разширена, за да включва алкохол, наркотици и други вещества, забранени от закона за непълнолетни, и подобно поведение, за разлика от предишното решение, се определя като сериозно неприемливо поведение. ОЩЕ: Къде дебне по-големият риск за тийнейджърите?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Забрана Училища Хърватия мобилни телефони
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес