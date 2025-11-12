Любопитно:

12 ноември 2025, 16:41 часа 322 прочитания 0 коментара
Истинско животно в леглото: Депортират руснак заради зоопорно

Руски гражданин е депортиран от Черна гора по обвинения в зоофилия, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Става въпрос за трансджендъра и IT специалист от руския град Рязан Артем Ветров, който се нарича онлайн "зоосексуалист на име Фоса". Според групата за правата на животните Kuca zivotinja, Ветров е управлявал канали в Telegram, които споделят порнографско съдържание, включващо животни, като руският сайт postnews допълва, че мъжът си падал по кучета.

След жалби от активисти, прокурорите в Подгорица издадоха заповед за ареста му. Сега Ветров чака депортиране в Русия.

Искат ли го Русия?

В родния си Рязан Артьом не е много добре дошъл, допълва допълва руският телеграм канал Baza. 

Освен това - Международното ЛГБТ движение е признато за екстремистка организация в Русия. Предвид това не се знае какво ще се случи с Артем в родината му.

Ето как започнало влечението му към кучета

Зоофилът Артем изпитал първото си сексуално влечение към животните на 12-годишна възраст. Горе-долу от тази възраст той започнал да се идентифицира не като човек, а като животно.

На 18-годишна възраст той излезе в интернет и взе бяло куче алабай, което представи като своя „булка“, допълва руският телеграм канал Baza. ОЩЕ: Той изнасили крава, а иска да влезе в Полша – висша пропаганда срещу мигрантите от полски министри (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
