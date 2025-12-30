Войната в Украйна:

Историческо сближаване: Турция и Армения опростяват визовите процедури помежду си

30 декември 2025, 11:35 часа 319 прочитания 0 коментара
Историческо сближаване: Турция и Армения опростяват визовите процедури помежду си

Турция и Армения са се споразумяли да опростят визовите процедури като част от усилията за нормализиране на отношенията помежду си, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на материал на Associated Press и на турското външно министерство. Анкара и Ереван са се споразумели притежателите на дипломатически, специални и служебни паспорти от двете страни да могат да получават електронни визи безплатно от 1 януари.

 „По този повод Турция и Армения за пореден път потвърждават ангажимента си да продължат процеса на нормализиране между двете страни с цел постигане на пълна нормализация без никакви предварителни условия“, заявиха от министерството.

Обтегнатите им отношения

Отношенията между Турция и Армения отдавна са обтегнати от исторически спорове и съюза на Турция с Азербайджан. Двете съседни страни нямат официални дипломатически отношения, а общата им граница е затворена от 90-те години на миналия век.

Двете страни обаче се споразумяха да работят за нормализиране през 2021 г., като назначиха специални пратеници, които да проучат стъпките към помирение и повторно отваряне на границата. Тези разговори напреднаха успоредно с усилията за облекчаване на напрежението между Армения и Азербайджан.

Турция подкрепи Азербайджан по време на конфликта му с Армения през 2020 г. за контрол над региона Карабах, известен в международен план като Нагорни Карабах, териториален спор, продължил близо четири десетилетия.

Вековният спор между Турция и Армения

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Турция и Армения имат и повече от вековен спор относно смъртта на приблизително 1,5 милиона арменци при кланета, депортации и принудителни маршове, започнали през 1915 г. в Османска Турция. Историците широко разглеждат събитието като геноцид.

Турция отрича, че смъртните случаи представляват геноцид, заявявайки, че броят на жертвите е завишен и че убитите са жертви на гражданска война и безредици. Тя лобира, за да попречи на държавите да признаят официално кланетата за геноцид. ОЩЕ: Спрях войната между Армения и Азербайджан: Тръмп се хвали, но не е съвсем вярно 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция визи Армения Реджеп Тайип Ердоган
Още от Балкани
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес