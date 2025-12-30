Историческо сближаване: Турция и Армения опростяват визовите процедури помежду си

Турция и Армения са се споразумяли да опростят визовите процедури като част от усилията за нормализиране на отношенията помежду си, пише гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на материал на Associated Press и на турското външно министерство. Анкара и Ереван са се споразумели притежателите на дипломатически, специални и служебни паспорти от двете страни да могат да получават електронни визи безплатно от 1 януари.

„По този повод Турция и Армения за пореден път потвърждават ангажимента си да продължат процеса на нормализиране между двете страни с цел постигане на пълна нормализация без никакви предварителни условия“, заявиха от министерството.

Обтегнатите им отношения

Отношенията между Турция и Армения отдавна са обтегнати от исторически спорове и съюза на Турция с Азербайджан. Двете съседни страни нямат официални дипломатически отношения, а общата им граница е затворена от 90-те години на миналия век.

Двете страни обаче се споразумяха да работят за нормализиране през 2021 г., като назначиха специални пратеници, които да проучат стъпките към помирение и повторно отваряне на границата. Тези разговори напреднаха успоредно с усилията за облекчаване на напрежението между Армения и Азербайджан.

Турция подкрепи Азербайджан по време на конфликта му с Армения през 2020 г. за контрол над региона Карабах, известен в международен план като Нагорни Карабах, териториален спор, продължил близо четири десетилетия.

Вековният спор между Турция и Армения

Турция и Армения имат и повече от вековен спор относно смъртта на приблизително 1,5 милиона арменци при кланета, депортации и принудителни маршове, започнали през 1915 г. в Османска Турция. Историците широко разглеждат събитието като геноцид.

Турция отрича, че смъртните случаи представляват геноцид, заявявайки, че броят на жертвите е завишен и че убитите са жертви на гражданска война и безредици. Тя лобира, за да попречи на държавите да признаят официално кланетата за геноцид. ОЩЕ: Спрях войната между Армения и Азербайджан: Тръмп се хвали, но не е съвсем вярно