Изглеждат в окаяно състояние: Новоизлюпени чайки все по-често тревожат туристите в Гърция

Водеща група за защита на дивата природа предупреди в понеделник, че макар по това време на годината да е обичайно да се срещат злополучно изглеждащи новоизлюпени чайки по улиците на централна Атина и други големи градове, в повечето случаи те не се нуждаят от специализирана помощ, предаде гръцкото издание Kathimerini. Организацията "Анима" каза, че през последните дни са регистрирани новоизлюпени чайки по тротоари и открити пространства на нивото на земята в Пирея и крайбрежните предградия на Атина, но също и по централните улици Патисион и Солонос.

„През последните години, тъй като чайките колонизираха Атина – както и Солун, Халкида, Волос и Александруполис – едно и също нещо се случва всеки юни и юли и в резултат на това често влизаме в спорове с хора от обществеността, които настояват да отидем незабавно и да вземем заблудените бебета“, каза Анима.

Какво да правите?

Вместо това, Асоциацията за грижа за дивата природа „Анима“ – Гръцката асоциация за грижа за дивата природа заяви в публикация в социалните мрежи, че при условие че малките птици не са наранени, най-добре е да ги увиете в кърпа и да ги оставите на покрив, където родителите им могат да ги намерят, или дори просто да ги заведете на плажа.

"Нашият подход е, ако малката чайка е здрава, без костни фрактури или рани, да я хванем в голяма кърпа... и да я занесем на покрива, където родителите ѝ могат да я намерят“, добави Анима.

„Или ако е достатъчно голяма и сте близо до морето, да я оставим на плажа.“

"Анима" заяви, че може да се справи с ранени птици, стига да бъдат доведени в офисите ѝ в Калитея. ОЩЕ: Нападната край морето: Чайка ухапа жена, докато обядва (ВИДЕО)