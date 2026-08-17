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Извън протокола: Защо македонски кмет разходи американски дипломат с лодка? (СНИМКИ)

17 август 2026, 12:20 часа 436 прочитания 0 коментара
Снимка: Пожарна безопасност и защита на населението Пловдив
Извън протокола: Защо македонски кмет разходи американски дипломат с лодка? (СНИМКИ)

Кметът на македонската община Дебър Фисник Мела прие на официално посещение Никол Варнес, която изпълняваща длъжността посланик на САЩ в Скопие, предаде "Фактор". Веднага след това я разходи с лодка в Дебърското езеро, като преди това пиха кафе. Според македонския кмет посещението на американския дипломат е представлявало отлична възможност за популяризиране на природните красоти, потенциала и гостоприемството на Дебър.

Приятелско посещение

„Това беше едно различно и приятелско посещение, изпълнено с топла атмосфера и директна среща с красотите на Дебър. Посещението започна с кафе край Дебърското езеро, а след това продължи с разходка с лодка по езерото, което позволи на г-жа Варнес да се запознае отблизо с природните красоти и туристическия потенциал на нашия регион“, разказва Мела.

 

Коя е Варнес?

Към момента временно управляващ посланик (временно изпълняващ длъжността ръководител на мисията) на Съединените щати в Скопие, Северна Македония, е Никол Варнес (Nicole Varnes), която поема поста през януари 2026 година. Тя наследява дотогавашния посланик Анджела Агелер (Angela Aggeler), чийто мандат приключва в началото на 2026 г Варнес е била доброволец в Корпуса на мира в Латвия, където е преподавала английски език в гимназията. Тя има двойна степен по политически науки и история от университета Гонзага и е носител на множество награди „Висша чест“ и „За заслуги“ на Държавния департамент. Варнес владее свободно македонски, руски и латвийски език. Тя е ентусиазиран поддръжник на спорта, музиката и хуманното отношение към животните и е горда майка, носител на военно отличие „Синя звезда“.

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Варнс е ръководила различни екипи и е управлявала значителни човешки и финансови ресурси в подкрепа на приоритетите на външната политика на САЩ. Нейните задгранични назначения включват постове в Ню Делхи, Доха, Варшава, Кингстън, Кишинев и Москва. Във Вашингтон тя е заемала ключови ръководни позиции, включително ръководител на длъжностите за Югоизточна и Централна Азия, координатор на помощ в EUR/ACE, началник на щаба в Бюрото за експлоатация на сгради в чужбина, специален асистент в PERT и служител по управление на длъжностите за Афганистан, става ясно от справка на сайта на американското посолство в Скопие. ОЩЕ: Още нямат човек от Вашингтон: Скопие май завижда на София за американския посланик

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Лодка американски посланик Северна Македония Никол Варнес Дебър
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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