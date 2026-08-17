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Рама защити луксозния проект на Тръмп: Протестите в Албания са дирижирани отвън

17 август 2026, 11:27 часа 773 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Рама защити луксозния проект на Тръмп: Протестите в Албания са дирижирани отвън

Министър-председателят на Албания не се е отказал от луксозния проект на зетя на американския президент Джаред Къшнър, предава албанската телевизия top-channel, позовавайки се на интервю на Еди Рама за UnHerd. Рама заяви, че проектът „Звърнец“ няма да бъде спрян, но правителството ще проведе процес на консултации със заинтересованите страни. Според него, в крайна сметка проектът ще бъде успешен и „ще бъде красив“. 

„Ако това не беше свързано с Джаред Къшнър, Тръмп, Иванка и всякакви фантазии, това нямаше да е толкова добре за алгоритъма“, каза Рама.

Протестите са дирижирани отвън?

Рама повтори позицията, че социалните мрежи и алгоритмите са изиграли роля в мобилизирането на протестиращите и твърди, че значителна част от онлайн съдържанието за протестите е създадено извън Албания.

„Алгоритъмът направи много, за да ги доведе до булеварда. Много висок процент от съдържанието се произвежда отвън. То не е албанско“, каза той.

Въпреки това, премиерът изрази „голяма гордост“ от мирния начин на протичане на протестите, наричайки това знак за нормална европейска страна, където гражданите имат право на протест.

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„Много, много се гордея, че имахме такъв голям протест в продължение на дни по много мирен начин и че никой не пострада“, каза Рама. ОЩЕ: "Фламинго революция" против луксозния проект на Тръмп "иска главата" на Еди Рама (ВИДЕО)

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Доналд Тръмп Албания Еди Рама Джаред Къшнър
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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