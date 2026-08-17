Рама защити луксозния проект на Тръмп: Протестите в Албания са дирижирани отвън

Министър-председателят на Албания не се е отказал от луксозния проект на зетя на американския президент Джаред Къшнър, предава албанската телевизия top-channel, позовавайки се на интервю на Еди Рама за UnHerd. Рама заяви, че проектът „Звърнец“ няма да бъде спрян, но правителството ще проведе процес на консултации със заинтересованите страни. Според него, в крайна сметка проектът ще бъде успешен и „ще бъде красив“.

„Ако това не беше свързано с Джаред Къшнър, Тръмп, Иванка и всякакви фантазии, това нямаше да е толкова добре за алгоритъма“, каза Рама.

Протестите са дирижирани отвън?

Рама повтори позицията, че социалните мрежи и алгоритмите са изиграли роля в мобилизирането на протестиращите и твърди, че значителна част от онлайн съдържанието за протестите е създадено извън Албания.

„Алгоритъмът направи много, за да ги доведе до булеварда. Много висок процент от съдържанието се произвежда отвън. То не е албанско“, каза той.

Въпреки това, премиерът изрази „голяма гордост“ от мирния начин на протичане на протестите, наричайки това знак за нормална европейска страна, където гражданите имат право на протест.

„Много, много се гордея, че имахме такъв голям протест в продължение на дни по много мирен начин и че никой не пострада“, каза Рама. ОЩЕ: "Фламинго революция" против луксозния проект на Тръмп "иска главата" на Еди Рама (ВИДЕО)